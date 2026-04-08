[핌in인천] 인천 3연전 첫 경기 승, 한화 김경문 감독 "류현진 분위기 끌어줘"

AI 핵심 요약beta
- 한화가 7일 인천에서 SSG를 6-2로 꺾었다.
- 류현진이 6이닝 10탈삼진으로 투수진 불안 속 주도적 역할을 했다.
- 타선도 3회 하주석의 적시타로 필요한 득점을 챙겼다.
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[인천=뉴스핌] 유다연 기자=한화가 SSG를 상대로 승리를 거뒀다. 최근 투수진이 불안한 가운데 얻은 값진 결과다.
한화는 7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 2026 신한 SOL KBO리그 경기에서 6-2 승리를 거뒀다. 주중 3연전의 첫 경기인 만큼 기분 좋은 승리다.
한화 김경문 감독은 경기 후 "추운 날씨에도 우리 모든 선수가 집중력을 잃지 않고 끝까지 최선을 다해줬다. 정말 수고했다고 칭찬해 주고 싶다"고 말했다.
이날 경기가 열린 인천은 전날 내린 비의 영향으로 영상 10도 이하의 쌀쌀한 기온 속에서 진행됐다. 많은 관중이 따뜻한 국물류를 손에 쥐고 경기를 관람할 정도였다. 그런데도 류현진은 1회 말부터 SSG 에레디아를 상대로 KBO리그 통산 1500번째 탈삼진이라는 대기록을 세웠다.
김 감독은 "정말 좋지 않은 날씨에도 류현진이 오늘 등판에서 훌륭한 피칭으로 분위기를 이끌어줬다"고 칭찬했다.
최근 한화 투수진이 부상과 부진이 연달아 터지면서 불안하다. 그런 가운데서도 류현진은 6이닝 동안 93개의 공을 던지며 4피안타(1피홈런) 2사사구 10탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다. 투수조 최고참이 솔선수범 역투를 펼쳤다.
또 타선이 필요할 때 점수를 냈다. 이날 한화 타선은 3회 초 SSG 선발 타케다 쇼타가 연속 볼넷을 줄 때 욕심을 내지 않고 끝까지 공을 봤다. 이어 하주석의 2타점 적시타가 터지면서 승기를 잡았다.
김 감독은 "타선도 찬스에서 응집력을 보여주며 필요한 점수를 잘 내줬다"며 "다시 한번 우리 선수들 모두 수고했고, 좋은 경기 펼쳤다고 말해주고 싶다"고 밝혔다.
한편 한화는 8일 인천 SSG전에서 차기 에이스로 성장 중인 문동주를 선발로 예고했다.
willowdy@newspim.com