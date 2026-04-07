김진태 지사, '강릉~삼척 고속화 철도' 삼척 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 김진태 강원 도지사는 7일 삼척을 방문해 강릉~삼척 고속화 철도 사업을 점검했다.
- 사업은 1조 1507억 원 규모로 예비타당성조사를 통과해 이동시간을 5시간에서 3시간 30분으로 단축한다.
- 지하화로 소음 문제를 해소하고 관광열차 복합 모델로 의료·산업·관광 도시로 도약한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김진태 강원 도지사는 7일 강릉~삼척 고속화 철도 핵심 구간 삼척을 방문해 사업 추진 일정과 향후 방향을 점검했다.
이 사업은 경제성(B/C 0.4)이 낮음에도 정책적 필요성으로 올해 2월 예비타당성조사를 통과한 총사업비 1조 1,507억 원 규모 프로젝트다. 동해안 철도망 480km 중 유일한 저속 구간(45km)을 고속화해 강릉~부산 이동시간을 기존 5시간에서 3시간 30분으로 단축한다.
삼척역~동해역 4km 터널, 동해역~정동진 22km 지하화로 도심 단절과 철도 소음 문제가 해소되며 도시 구조 재편이 기대된다. 수소산업 등 13개 특구(3조 원)와 117개 해수욕장 관광벨트 연계로 산업·관광 시너지도 전망된다.
도는 철도 유휴부지를 관광자원화하고 과거 명물 '바다열차' 재개를 검토해 고속열차와 관광열차 복합 모델을 구축할 계획이다.
김진태 지사는 "지하화로 삼척 도심이 철도 소음에서 벗어나고 바다노선이 관광열차로 100% 활용된다"며 "중입자 가속기 암치료센터, 삼척의료원, 수소산업 등으로 의료·산업·관광 복합 도시로 도약할 것"이라고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com