강남 체류 초대형 국제마약상, 국정원 검거로 태국 추방

AI 핵심 요약beta
- 국가정보원이 7일 태국 마약조직 총책 T씨를 검거했다.
- T씨는 25년간 필로폰 11.5t 등 초대형 마약을 유통했다.
- 태국 요청 공조로 강남 호텔에서 잡아 오전 추방했다.
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50차례 체포영장 발부, 단속 피해 범행
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 지난 25년간 세계 각국에 대규모 마약을 유통한 국제 마약조직 총책이 우리 당국에 의해 국내에서 검거돼 태국으로 추방됐다.
국가정보원은 7일 태국 마약통제청(ONCB)의 긴급 요청을 받아 법무부·경찰과 공조해 태국인 T씨(43)를 서울 강남의 한 호텔에서 전날 검거하고 이날 오전 태국으로 추방했다고 밝혔다.
ONCB에 따르면 T씨는 태국 등 여러 국가를 상대로 약 25년간 필로폰 11.5t, 합성마약 '야바' 2억7100만정, 케타민 5t을 유통한 혐의를 받고 있다. 국정원은 단일 조직 기준으로는 유례를 찾기 어려운 규모라고 설명했다.
T씨가 유통한 필로폰은 약 3억8000만 명이 투약할 수 있는 양으로, 국내 시가 기준 4조6000억원 규모다. 이는 지난해 국내 필로폰 압수량(376kg)의 약 30배 수준이다. 야바 역시 지난해 압수량(124kg)의 700배를 넘고, 케타민은 약 1억 명이 투약 가능한 분량으로 전년 압수량(140kg)의 35배에 달하는 것으로 파악됐다.
이번 검거는 한국과 태국 당국 간 공조를 통해 이뤄졌다. ONCB 방콕 지부가 국정원 국제범죄정보센터에 T씨의 국내 입국 사실을 통보하면서 수사가 시작됐다. 정부는 지난달 28일 국정원·법무부·경찰로 구성된 전담팀을 꾸려 동선 추적에 착수했다.
이후 T씨가 제3국 여권으로 합법 입국해 강남에 머물고 있다는 사실을 확인하고, 지난 6일 오전 2시 검거에 성공했다.
태국 정부는 지난 10년간 T씨에 대해 50차례 체포영장을 발부했으나 단속을 피해 범행을 이어온 것으로 전해졌다.
국정원 관계자는 "평소 태국 마약통제청과의 신뢰관계를 토대로 한 유기적인 공조 및 우리 정부 기관 간 협력을 통해 초대형 마약상을 신속하게 검거한 국제공조의 모범사례"라고 자평했다.
sykim@newspim.com