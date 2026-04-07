'지난해 3명 사망' 인천환경공단 또 안전사고…1명 부상

AI 핵심 요약beta
- 인천환경공단 직원이 1일 송도사업소에서 기체 흡입으로 쓰러졌다.
- 50대 A씨는 안전장비 없이 혼자 들어가 사고를 당했다.
- 지난해 하청 노동자 3명 사망 사고 후 또 안전사고가 발생했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =지난해 사업장 내 사고로 하청업체 노동자 3명이 숨진 인천환경공단에서 또 안전사고가 발생했다.
7일 인천소방본부 등에 따르면 지난 1일 오후 3시 35분께 인천시 연수구 인천환경공단 송도사업소의 음식물 자원화시설 안에서 50대 직원 A씨가 쓰러졌다.
A씨는 당시 성분을 알 수 없는 기체 흡입으로 숨을 제대로 쉬지 못하는 상태로 발견돼 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으며 치료 후 퇴원한 상태다.
조사 결과 해당 현장 책임자인 A씨는 방독면 등 안전 장비 없이 혼자 시설 내부로 들어갔다가 쓰러진 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨가 현장 책임자인 점 등을 고려해 입건은 하지 않았다.
인천환경공단 사업장에서는 안전사고가 잇따라 발생해 공단 관계자 등이 경찰 조사를 받고 있다.
지난해 9월 인천환경공단 공촌하수처리장에서 50대 하청업체 노동자가 기계실 바닥을 청소하던 중 저수조로 떨어져 숨졌다.
앞서 7월에는 인천환경공단이 발주한 계양구 맨홀 측량 작업 중 하청업체 소속 2명이 질식해 사망했다.
hjk01@newspim.com