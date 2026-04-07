경기도여성가족재단 '독일·경기도의 가족정책, 혁신 사례·과제' 포럼

AI 핵심 요약beta
- 경기도여성가족재단이 7일 포럼을 열어 델리괴즈 전 차관과 독일 가족정책을 논의했다.
- 델리괴즈 전 차관은 독일의 사회투자 모델 정책을 소개하며 성별격차 한계를 지적했다.
- 이나련 연구위원은 경기도 가족정책 사례를 공유하고 김혜순 대표가 국외 사례 반영을 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도여성가족재단은 7일 재단 회의실에서 '독일과 경기도의 가족정책, 혁신 사례와 과제'를 주제로 전문가 포럼을 열어 에킨 델리괴즈(Ekin Deligöz) 독일 가족·노인·여성·청소년부 전임 차관과 독일의 가족정책 동향을 공유하고 경기도 정책에 대한 시사점을 논의했다.
이날 포럼은 재단 임직원과 내외부 전문가 30여 명이 참석한 가운데 델리괴즈 전 차관의 발표와 이나련 재단 연구위원의 경기도 가족정책에 대한 발표, 참석자 간 자유토론 순으로 진행됐다.
델리괴즈 전 차관은 20여년 간 독일 연방의회 바이에른주 의원으로 활동한 정치인이자 정책 전문가로, 2021년부터 2025년까지 연방정부의 가족·노인·여성·청소년부 차관을 역임했다. 그는 독일은 유럽에서 가장 빠르게 고령화를 겪는 나라 가운데 하나며 저출생·고령화, 가족형태 다양화에 따른 정책 대응 등 한국과 유사한 과제들을 안고 있다고 밝혔다.
델리괴즈 전 차관은 "독일 가족정책은 사회투자 모델에 입각해 소득에 기반한 부모급여, 보육서비스 접근권 보장, 아버지 육아휴직 장려 등에 초점을 두고 있으나 개별 정책만으로는 출산율에 미치는 영향이 제한적이며 사회적 규범 변화를 이끌기에도 한계가 있다"며 "여전히 성별 돌봄격차와 여성 경력단절 문제가 지속되고 있는 만큼 가족정책은 사회적 포용과 평등, 아동의 삶의 질을 함께 고려해야 한다"고 말했다.
이나련 재단 연구위원은 경기도 가족 현황을 공유하고 가족센터 운영 및 1인가구 정책과 '아빠스쿨 및 아빠하이' 등 남성 양육자 지원사업, 아동언제나돌봄 등 경기도 정책사례를 소개했다.
김혜순 재단 대표이사는 "포럼을 통해 독일의 정책사례와 경기도 과제 간의 연관성과 시사점을 얻을 수 있었다"며 "앞으로도 다양한 국외 사례와 경험을 연구와 사업에 반영하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com