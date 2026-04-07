"고용 없는 구조조정 반대"...여수산단 노동단체, 범공동대책위 출범

AI 핵심 요약beta
- 여수국가산단 노동단체 6곳이 7일 석유화학 구조개편에 따른 고용 불안에 대응하기 위해 공동대책위를 출범시켰다.
- 정부는 연간 270만~370만 톤의 석유화학 설비 감축을 추진 중이며 여천NCC 3공장은 이미 멈춘 상태다.
- 노동범대위는 고용영향평가 의무화와 4자 거버넌스 구성 등을 요구하며 지역과 국가의 고용 책임을 촉구했다.
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 정부 주도의 석유화학 산업 구조개편 속에서 고용 불안을 우려한 여수국가산업단지 노동단체들이 공동 대응기구를 출범시켰다.
여수국가산단 내 6개 노동단체는 7일 여수시청에서 기자회견을 열고 '여수국가산단 석유화학 구조개편 대응 노동단위 범공동대책위원회(노동범대위)' 발족을 공식화했다.
참여 단체는 민주노총 전남본부·여수시지부, 한국노총 전남본부·여수지부, 여수산단노동조합협의회, 한국노총 전국화학노동조합연맹 전남본부 등이다.
이들이 출범에 나선 직접적 배경은 정부 주도 구조조정의 속도와 규모다. 정부는 국내 석유화학 설비를 연간 270만~370만 톤 감축한다는 목표 아래 산업 재편을 추진 중이며 여천NCC 3공장(47만 톤)은 이미 가동을 멈춘 상태다. 2공장(91.5만 톤)의 추가 가동정지도 협의 중인 것으로 알려졌다.
노동범대위는 "사업재편계획서가 비공개로 처리되고 법적 구속력을 갖는 고용보호 조항이 빠져 있다"며 "고용 감소에 대한 정부 대책이 사실상 전무하다"고 밝혔다.
한국산업단지공단에 따르면 여수산단 고용 인원은 전년보다 약 30%(7000명) 줄었고 한국은행은 전국적으로 최대 5200개의 일자리 감소를 예상했다.
노동범대위는 ▲추가 감산 저지▲석유화학산업 특별법 시행령(산업부 고시 제2026-128호)에 고용영향평가 및 노동자 참여 의무 명시▲여천NCC·롯데케미칼 기업결합 심사 관련 의견서 제출▲여수산단 긴급 고용 실태조사 추진 등 4대 과제를 제시했다.
특히 정부·기업·노동·지자체가 참여하는 '4자 거버넌스' 구성을 공식 요구하며 "산단 설비 감축 이후 산업 전환의 방향을 지역과 노동자가 함께 설계해야 한다"고 강조했다.
노동범대위는 "여수산단 노동자들은 수십 년간 지역 경제를 지탱해왔다"며 "이번 구조조정 국면에서 지역과 국가가 함께 고용을 책임져야 한다"고 촉구했다.
chadol999@newspim.com