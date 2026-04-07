김상권 예비후보, 진주 미래교육 비전 발표…"교육 도시 위상 회복"

AI 핵심 요약beta
- 김상권 경남교육감 예비후보가 7일 진주시청에서 미래교육 비전을 발표했다.
- 서부경남 발전을 위한 교육 중심 도시 진주 재도약 구상을 제시했다.
- 초전중 신설 등 7대 공약과 항공우주 특성화 교육벨트를 내놓았다.
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항공우주 교육벨트 인재 양성
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 김상권 경남교육감 예비후보가 김영곤 후보와의 단일화 이후 첫 공식 일정으로 진주 미래교육 비전을 발표하고 서부경남의 지속 가능한 발전을 위한 교육 중심 도시 진주 재도약 구상을 제시했다.
김 예비후보는 7일 오후 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "진주는 한때 대한민국을 대표하는 교육도시였다"며 "교육이 살아야 진주가 살고, 진주가 살아야 서부경남이 살아난다"고 밝혔다. 그러면서 "부산·경남 행정통합 시대를 대비한 교육 도시 진주의 위상을 반드시 회복하겠다"고 강조했다.
김 예비후보는 이날 '진주 미래교육 7대 핵심 공약'을 내놨다. 주요 내용은 ▲초전중 신설▲혜광학교 초등부 분리 신설▲진주초·봉곡초 통합 및 원도심 교육재생▲중앙중·진명여중 통합을 통한 남녀공학 전환▲항공우주 특성화 교육벨트 구축▲체육중학교 신설▲경남교육청 제2청사 진주 건립 등이다.
항공우주 산업 육성을 위한 '항공우주 특성화 교육벨트'도 구축한다. 김 예비후보는 "진주를 항공우주청 시대의 교육 거점으로 만들겠다"며 "경남정보고를 항공우주 분야 최첨단 특성화고로 신축 이전해 미래 핵심 인재 양성에 나서겠다"고 약속했다.
또 "교육은 단지 학교 문제가 아니라 도시를 살리고 산업을 일으키는 근본 동력"이라며 "꺼져가는 진주가 아닌 다시 빛나는 교육도시로 만들겠다"고 목소리를 높였다.
news2349@newspim.com