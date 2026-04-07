평택시, 평택호 수상태양광 사업 '주민동의 없인 절대 불가' 입장

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 7일 한국농어촌공사 평택호 500㎿ 수상태양광 사업에 반대 입장을 밝혔다.
- 주민동의와 설명회 없이는 추진 불가라며 관광단지 계획과 충돌한다고 지적했다.
- 시의회와 주민들은 이미 반대 성명과 규탄대회를 통해 강하게 반발했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 한국농어촌공사가 추진 중인 평택호 일원 500㎿ 규모 수상태양광 사업에 대해 평택시가 '주민동의와 충분한 설명 없이는 추진될 수 없다'는 반대입장을 보도자료를 통해 공식적으로 밝혔다.
7일 시에 따르면 평택호 수상태양광사업은 약 485만㎡에 달하는 대규모 시설로 그동안 공사 측에 주민 대상 설명회와 공감대 형성을 여러 차례 요청해왔다고 설명했다.
특히 시는 평택호 일대에 관광단지 조성 계획에 따라 수상레저 및 관광시설이 들어설 예정에 있어 "대규모 태양광 사업은 부적절하다"고 판단했다.
이에 시는 이러한 우려를 공사와 시의회에 전달했으나 "현재까지 주민 설명회 계획과 관광단지 내 태양광 설치 불가 입장도 제시되지 않았다"고 지적했다.
시 관계자는 "수상태양광 사업 공고로 주민 우려가 커지고 있는 상황을 엄중히 인식한다"며 "충분한 설명과 주민동의 없이 사업을 추진해서는 안 된다"고 말했다. 이어 "관광단지 내 대규모 태양광 단지 설치에 대해서는 반대한다"고 강조했다.
평택호 수상태양광 사업은 평택과 아산 수역을 포함하고 있으며 평택시의회와 현덕·안중 주민들은 이미 반대 성명과 현수막 등을 통해 강하게 반발해왔다.
krg0404@newspim.com