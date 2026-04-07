성광진 "노조 사무실 교육청으로"…파격 배치 카드 던졌다

AI 핵심 요약beta
- 성광진 대전시교육감 예비후보가 7일 교육노사 갈등 해소 방안을 발표했다.
- 노조 사무실을 교육청사 내로 이전해 상시 협의 체제를 구축하겠다고 밝혔다.
- 행정통합 대비 5개 교육지원청 설립으로 학교 중심 교육자치 확대를 추진하겠다고 했다.
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시교육청 '노사갈등' 우려에 '소통 부족' 지적..."협의 체제 갖출 것"
[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 제9회 전국동시지방선거에서 대전시교육감 출사표를 던진 성광진 예비후보가 수년 간 이어진 '교육노사 갈등' 구도를 조속히 해소하겠다는 의지를 밝혔다.
성광진 예비후보는 7일 시교육청 인근 카페에서 언론 간담회를 통해 교육자치 확대 정책을 발표하며 이같이 밝혔다.
이날 성 예비후보는 매년 시교육청에서 발생하는 학교비정규직노동조합 등 노조 파업 사태에 대해 "현재 사측의 협의 방법이 '임기응변'식으로 진행된다"고 지적하며 노사 간 협의할 수 있는 체제를 갖추겠다고 강조했다.
특히 지역 각지에 퍼져있는 노조 사무실을 전부 교육청사 내로 들이는 방안을 조속히 추진해 노사간 밀접한 소통을 꾸준히 이뤄내 갈등을 해소하겠다는 방침이다.
성 예비후보는 "현재 학비노조를 비롯한 노조측에서 처우 개선에 대한 과도한 요구를 하고 있다는 점은 동의한다"면서도 "다만 이는 그간 교육청과의 원활한 교섭이 진행되지 못하며 원하는 바를 이루지 못했기 때문"이라고 짚었다.
그러면서 "노조와 교육청 간 원활한 협의와 교섭이 원활히 이뤄지려면 교육청에서 상시적으로 관리자와 협의할 수 있는 체제를 갖춰야 한다"며 "이에 교육감으로 부임될 경우 노조 사무실들을 교육감실 근처로 배치해 노사 대치가 아닌 소통으로 대우하며 갈등을 종식시킬 것"이라고 강조했다.
아울러 이날 성 예비후보는 대전·충남 행정통합을 대비한 대전형 교육자치 단계적 확대 정책을 함께 발표하기도 했다.
성 예비후보는 행정통합이 추진될 경우 그간 교육청 중심으로 운영됐던 교육행정 구조를 5개 교육지원청 설립을 통해 학교와 지역 중심 교육자치 체제로 전환하겠다는 입장이다.
특히 ▲교육장 개방형 공모제▲교육장 주민참여 추천제▲개방형 교장 공모제▲교육장 직선제 등을 통해 행정통합 논의 속 교육통합과 교육자치에 대한 숙의가 포함될 수 있도록 노력하겠다는 방침이다.
성광진 예비후보는 "교육청은 정책을 만드는 기관이 되고, 학교는 교육에 집중할 수 있는 환경을 만들어야 한다"며 "대전·충남 행정통합 시대는 교육자치의 새로운 전환점이 될 것으로 그간 교육청 중심 행정에서 학교와 지역 중심 교육자치로 전환을 위해 노력할 것"이라고 강조했다.
jongwon3454@newspim.com