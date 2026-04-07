강원교육청, 양양교육지원청 신설…2027년 3월 개청 목표

AI 핵심 요약beta
- 강원도교육청이 7일 속초양양교육지원청을 분리해 양양교육지원청 신설에 착수했다.
- 부교육감 단장 T/F팀을 구성해 2027년 3월 1일 개청을 목표로 추진한다.
- 강원국제교육원 임시청사를 활용하며 지역 맞춤 교육 제공을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도교육청은 7일 도내 유일의 통합교육지원청인 '속초양양교육지원청'을 분리해 '양양교육지원청'을 단독 신설하는 작업에 착수한다고 밝혔다.
도교육청은 오는 5월 12일 지방교육자치에 관한 법률 개정안 시행을 앞두고 부교육감 단장으로 '양양교육지원청 신설 추진 T/F팀'을 구성, 본격 운영에 들어간다. 양양교육지원청은 2027년 3월 1일 개청을 목표로 하고 있다.
청사는 강원국제교육원 내 임시청사를 우선 활용하며, 장기적으로는 양양교육지원센터 부지에 신청사 건립도 검토한다.
강원도 18개 시·군 중 양양군만 단독 교육지원청이 없는 실정이었다. 지역에서는 독립 교육지원청 부재로 교육정책 수립과 현장 지원에 한계가 있다는 지적이 지속 제기돼 왔다.
교육청은 법적 권한 이양에 따라 신속한 신설 절차를 밟기로 했다. 강원국제교육원의 구조 안전성과 사무공간 적정성 점검 후 임시청사 운영을 추진한다.
권명월 행정국장은 "양양교육지원청 신설은 단순 행정 분리 아닌, 지역 학생 맞춤형 교육 제공의 중요한 과제"라며 "지역 주민 숙원 사업인 만큼 청사 건립까지 차질없이 준비해 양양 교육 도약의 전환점으로 삼겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com