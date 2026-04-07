금산군, '고 녀석 맛있겠다' 저자 초청 강연

AI 핵심 요약beta
- 금산군은 7일 18일 책축제에서 미야니시 타츠야 작가 만남을 발표했다.
- '고 녀석 맛있겠다' 시리즈는 전 세계 2500만 부 판매된 스테디셀러다.
- 8일부터 홈페이지 QR로 강연 120명, 체험 15명 모집한다.
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 오는 18일 금산기적의도서관에서 열리는 제20회 책축제를 통해 세계적인 그림책으로 알려진 '고 녀석 맛있겠다' 시리즈의 저자 미야니시 타츠야가 금산군 독자와의 만남을 가진다고 7일 밝혔다.
'고 녀석 맛있겠다' 시리즈는 국내는 물론 전 세계적으로 누적 2500만 부 이상 판매된 스테디셀러 작품이다.
강하고 무섭게 생긴 티라노사우루스의 사랑, 우정, 슬픔 같은 따뜻한 이야기를 담고 있어 어린이 가족에게 인기가 많다.
이번 만남에서 미야니시 타츠야 작가는 강연, 만들기 체험, 사인회 등을 통해 독자들과 소통할 예정이다.
사인회는 지역 책방인 '책방에서', '두루미책방'에서 미야니시 타츠야 작가 도서를 구입한 50명을 대상으로 진행한다.
또 오는 8일 오전 10시부터 금산군립도서관 홈페이지에 게시된 큐알(QR)코드를 통해 강연 참여자 120명, 만들기 체험 초교생 15명을 모집한다.
군 관계자는 "이번 행사를 통해 세계적인 그림책 작가를 만날 수 있다"며 "참여를 위해 신청이 필요한 만큼 많은 관심을 당부드린다"고 말했다.
gyun507@newspim.com