"일터·마을·야시장까지"…금산군, '찾아가는 문화' 가동

[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 군민 일상 속으로 직접 찾아가는 생활밀착형 문화사업을 본격 가동한다.
금산군은 문화 향유 기회 확대와 지역 간 문화 격차 해소를 위해 '2026 구석구석 문화가 있는 날' 사업을 추진한다고 밝혔다. 올해는 총 15회 운영되며 문화체육관광부와 충남도와 협력해 문화 소외 지역을 직접 찾아가는 방식으로 진행된다.
이번 사업은 '문화시장 041'이라는 통합 브랜드를 중심으로 군민 삶의 현장을 무대로 다양한 프로그램을 선보이는 것이 핵심이다.
'일터온(ON) 문화시장 041'은 군부대, 산업단지, 전통시장 등 생업 현장을 직접 찾아가 공연과 체험 프로그램을 제공한다. 문화 접근이 어려웠던 근로자와 상인들이 일터에서 문화를 접할 수 있도록 했다.
'세대연결 문화시장 041'은 어르신이 많은 농촌 마을을 방문해 문화예술 공연과 함께 의료지원, 미용 서비스, 장수 사진 촬영 등 생활 밀착형 프로그램을 운영한다. 특히 라이브 스트리밍을 통해 타지 가족과 소통하는 시간도 마련된다.
'문화야시장 041'은 지역 거점과 원도심을 순회하며 야간형 문화시장을 운영한다. 지역 예술인과 청년들이 참여하는 공연·전시·체험 프로그램을 통해 집 가까이에서 축제 분위기를 즐길 수 있도록 할 계획이다.
행사는 매월 첫째 주와 셋째 주 수요일에 진행된다. 세부 일정과 장소는 4월 중순부터 금산군청 홈페이지와 공식 SNS를 통해 공개된다.
군 관계자는 "군민 일상으로 직접 찾아가는 문화 콘텐츠를 통해 지역에 활력을 더하겠다"며 "금산만의 특색 있는 '문화가 있는 날' 프로그램을 기대해 달라"고 말했다.
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