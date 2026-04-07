노타, 1분기 수주 118억원·전년비 111%↑

AI 핵심 요약beta
- 노타가 7일 1분기 수주액 118억원을 달성했다.
- 전년 동기 대비 111% 증가한 성과다.
- 넷츠프레소와 NVA가 플랫폼·솔루션 부문을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 경량화 및 최적화 기술 기업 노타는 올해 1분기 수주액 118억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 111% 증가한 수치다.
회사에 따르면 이번 1분기 수주 성과는 AI 모델 최적화 플랫폼 '넷츠프레소(NetsPresso)'와 비전언어모델(VLM) 기반 영상 분석 솔루션 '노타 비전 에이전트(NVA)'가 함께 이끌었다. 플랫폼과 솔루션 부문이 고르게 성장하며 전체 수주 확대를 견인했다.
플랫폼 부문에서는 넷츠프레소를 중심으로 글로벌 반도체 기업과의 협력이 본격 확대되고 있다. 넷츠프레소는 반도체 특성에 맞춰 AI 모델을 경량화·최적화해 디바이스 환경에서 효율적으로 구동할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 최근 추론 효율과 메모리 최적화의 중요성이 커지는 가운데, 노타는 모바일, 데이터센터, 엣지 디바이스 등 다양한 환경으로 기술 공급 범위를 확대하고 있다.
특히 노타는 삼성전자와의 계약을 통해 온디바이스 AI 분야에서 AI 최적화 기술력을 입증했으며, 퓨리오사AI, Arm에 잇따라 기술을 공급함으로써 기술의 적용 범위를 확대했다. Arm과의 계약은 노타의 AI 최적화 기술이 Arm 기반의 다양한 컴퓨팅 환경에서 활용될 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다. Arm이 엣지부터 클라우드, 데이터센터, 자동차, 로보틱스까지 AI 생태계를 확장하는 가운데, 노타는 개발자들이 하드웨어 성능을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 계층으로 자리매김할 수 있는 기반도 확보했다.
솔루션 부문에서도 NVA를 중심으로 성장 흐름이 이어지고 있다. NVA는 특정 객체를 단순히 인식하는 수준을 넘어 비전언어모델(VLM) 기반으로 추론을 통해 맥락을 해석하고 상황을 판단한다. 이를 바탕으로 실시간 상황 이해는 물론 요약·보고까지 지원하며, 다양한 산업 현장에서 활용 범위를 넓혀가고 있다. NVA는 글로벌 자동차 부품 기업을 비롯해 조선, 지능형교통시스템(ITS), 제조, 미디어 등 다양한 고객군에서 수주가 이어지며 사업 기반을 넓혔다. 특히 기술 검증 이후 계약으로 이어지는 사례가 증가하는 점은 NVA의 기술 완성도와 현장 적용성이 고객 신뢰를 바탕으로 사업화되고 있음을 보여준다.
이번 성과는 플랫폼과 솔루션 부문이 함께 성장하며 노타의 사업 기반이 다변화되고 있음을 보여준다. 플랫폼은 반도체 및 컴퓨팅 환경 전반으로 협력 범위를 넓히고, 솔루션은 산업별 수요에 맞춘 공급 확대를 통해 성장 흐름을 이어가고 있다.
채명수 노타 대표는 "터보퀀트(TurboQuant) 사례에서 보듯, 추론 효율과 메모리 최적화에 대한 시장의 요구가 높아지면서 노타의 AI 최적화 기술에 대한 수요도 함께 커지고 있다"며 "확보한 수주를 고객 성과로 연결하고, 다양한 반도체 및 산업 환경에서 축적한 적용 경험을 바탕으로 AI 최적화 시장에서의 기술 리더십을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com