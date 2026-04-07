'월드컵 동메달' 신유빈, 세계 12위로 상승...'톱10' 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 신유빈이 6일 ITTF 세계랭킹 여자 단식 12위로 올라섰다.
- 사상 첫 월드컵 동메달로 13위에서 한 계단 상승했다.
- 장우진도 남자 단식 9위로 올라 왕추친 쑨잉사가 1위 지켰다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신유빈이 사상 첫 여자 월드컵 동메달에 힘입어 세계랭킹을 다시 끌어올렸다.
국제탁구연맹(ITTF)이 6일(현지 시간) 발표한 올해 15주 차 세계랭킹에서 신유빈은 여자 단식 12위를 기록했다. 종전 13위에서 한 계단 올라 지난해 초 개인 최고 세계 9위에 다시 근접했다. 랭킹 포인트는 3285점으로 11위 하야타 히나(3330점)와는 45점, 10위 이토 미마(3천405점·이상 일본)와는 120점 차에 불과하다.
신유빈은 지난주 막을 내린 2026 ITTF 마카오 월드컵 여자단식에서 한국 여자 선수 최초로 메이저 대회 월드컵 동메달을 목에 걸었다. 16강에서 독일의 한잉을 꺾고 8강에 오른 그는 세계 3위 천싱퉁(중국)을 4-1로 제압하는 이변을 연출하며 준결승까지 올랐다. 준결승에서는 세계 2위 왕만위(중국)와 접전을 벌였으나 2-4로 고개를 숙였다. 왕만위는 이 승리로 한국 선수 상대 49연승 행진을 이어갔다.
장우진(세아)도 순위를 끌어올렸다. 남자 월드컵 16강에서 일본의 마쓰시마 소라에 1-4로 패했지만 랭킹 포인트를 쌓으며 단식 세계랭킹 9위로 한 계단 올라섰다. 남녀 월드컵을 제패한 왕추친과 쑨잉사(이상 중국)는 남녀 단식 세계 1위 자리를 굳게 지켰다. 쑨잉사는 여자 선수 최초로 월드컵 3연패라는 대기록을 달성했다.
psoq1337@newspim.com