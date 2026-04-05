신유빈, 탁구 월드컵 준결승에서 '세계 2위' 왕만위에 2-4로 패해 결승 진출 실패

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 여자 탁구 간판 신유빈이 결승 진출에 실패했다. 올림픽과 세계선수권과 더불어 '탁구 3대 메이저 대회'로 불리는 국제탁구연맹(ITTF) 월드컵 준결승에서 세계 2위 왕만위의 벽에 막혔다.

세계랭킹 13위 신유빈은 5일 중국 마카오에서 열린 2026 ITTF 월드컵 여자 단식 준결승에서 왕만위에게 게임 스코어 2-4(8-11 13-11 13-11 6-11 7-11 5-11)로 패해 결승 진출이 좌절됐다.

[서울=뉴스핌] ITTF 월드컵 4강에 진출한 신유빈. [사진 = ITTF SNS] 2026.04.05 wcn05002@newspim.com

신유빈은 1게임을 내준 뒤 2게임에서 강한 공격으로 듀스를 만든 끝에 13-11로 승리하며 균형을 맞췄다. 이어 3게임에서도 접전 끝에 다시 13-11로 따내며 게임 점수 2-1 역전에 성공했다.

하지만 이어진 4, 5, 6게임에서 왕만위에게 내리 지며 역전패를 당하고 말았다. 신유빈은 연패한 세 차례의 게임에서 7점, 6,점, 5점을 따는 데 그쳤다.

신유빈은 한국 여자 선수 최초로 월드컵 준결승에 오르는 성과를 남긴 채 대회를 마무리했다. 이번 대회에서 세계 3위 천싱퉁(중국)을 4-1로 꺾고 준결승에 오르는 성과를 냈지만, 왕만위와의 상대 전적은 5전 전패가 됐다.

반면 왕만위는 한국 선수 상대 49연승 행진을 이어가며 강세를 재확인했다.

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