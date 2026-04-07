대전시교육청, 2025 하반기 '감사사례집' 제작·배포

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 7일 지난해 하반기 감사 지적 사례를 정리한 감사사례집을 게시 배포했다.
- 공사립 유치원 학교 교육청 부서 대상 종합 특정감사 결과를 바탕으로 교무부터 인사까지 사례 수록했다.
- 현장 실무자 오류 예방 자료로 활용하며 홈페이지 통해 시민 열람 가능하다.
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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 지난해 하반기 자체 감사 활동에서 지적된 주요 사례를 체계적으로 정리한 '감사사례집'을 게시하고 각 기관에 배포했다고 7일 밝혔다.
이번 발간된 감사사례집은 공·사립 유치원과 각급 학교, 교육청 부서 및 직속기관을 대상으로 실시한 종합 및 특정감사 결과를 바탕으로 제작됐다.
특히 교무·학사, 행정·회계, 복무, 시설, 인사 등 업무 전반에서 자주 지적되는 사례를 중심으로 관련 법령과 유의 사항을 상세히 수록하여 활용도를 높였다.
시교육청은 매년 상·하반기에 걸쳐 정기적으로 감사사례집을 제작해 배포하고 있다. 이번 사례집은 사립유치원을 포함한 지역 내 모든 기관과 학교에 안내됐다.
열람을 희망하는 자는 일반 시민도 시교육청 홈페이지를 통해 자유롭게 확인할 수 있다. 시교육청은 향후 진행될 각종 감사와 행정 실무 교육을 위한 핵심 교재로도 활용할 예정이다.
이차원 대전시교육청 감사관은 "이번 감사사례집은 현장 실무자들이 발생 가능한 감사 지적 사례를 사전에 인지하고 선제적으로 업무 오류를 예방할 수 있도록 마련한 자료"라며 "앞으로도 감사 결과를 투명하게 공유해 교육 현장의 자율적인 업무 개선을 유도해 나가겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com