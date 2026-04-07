부산상수도본부, 여름철 수질·급수 안정 대책 추진

AI 핵심 요약beta
- 부산시 상수도사업본부가 7일 여름철 자연재난 종합대책을 10월 15일까지 시행한다.
- 사전 대비와 재난 대응 단계로 나눠 수질 관리와 급수 안정을 강화한다.
- 상수원 점검, 유충 예방, 폭염상황실 운영으로 안정적 수돗물 공급을 목표로 한다.
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비상 상황 대비 안정적 수돗물 공급
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 상수도사업본부는 오는 10월 15일까지 '여름철 자연재난 종합대책'을 시행한다고 7일 밝혔다.
집중호우와 폭염 등으로 수질 관리와 급수 안정의 중요성이 커지는 시기를 앞두고 선제적 대응을 통해 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 목표로 하고 있다.
본부는 대책을 사전 대비(4월 1일~5월 14일)와 재난 대응(5월 15일~10월 15일) 두 단계로 나눠 진행한다.
사전 대비 기간에는 취·정수장과 배·급수시설 전반을 점검해 정전 및 급수 취약지역의 위험요인을 제거하고 이후 재난 대응 단계에서는 수질 관리와 유충 대응, 급수계통 운영을 강화해 비상 상황에서도 안정적인 급수 체계를 유지한다.
수질 안전 확보를 위한 상수원 점검도 강화한다. 매리·물금취수장, 회동수원지 등 상류 지역을 수시로 확인하고 탁도 등 11개 항목의 수질검사를 실시한다. 조류경보 단계에 따라 냄새물질과 조류독소 감시 주기를 단축하며 조류 발생 시에는 활성탄·오존 처리 등 고도정수 공정을 확대한다.
유충 예방과 대응 시스템도 상시 운영한다. 덕산정수장 등 4개 정수장과 전포배수지 등 6개 계통별 배수지에 대해 정기 검사를 실시하고, 이상 징후가 발견되면 즉시 채수·분석해 관계 기관과 협업으로 원인을 규명할 계획이다.
정전 대비 비상발전기 및 예비장비 확보, 급수차량과 병입수돗물 공급 등의 대응 체계도 구축한다. 특히 구포3배수지 등 대형 공사장과 취약지역을 중심으로 현장 점검을 강화한다.
폭염 대응을 위해 7월부터 9월까지 '폭염상황실'을 운영한다. 폭염특보 발효 시 즉시 가동하며 근무시간 동안 실시간으로 수질·시설·급수상황을 관리하고 보고 체계를 유지한다.
부산시는 재난 발생 시 중앙·지방·소방 등 유관기관과 정보를 공유하며 통합대응체계를 가동할 계획이다. 제한급수는 최소화하되 고지대나 취약지역 주민을 위한 생활용수 확보를 우선 적용한다.
박형준 시장은 "여름철에도 시민이 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 수돗물은 가장 기본적인 공공서비스"라며 "철저한 점검과 체계적인 관리로 물 공급 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com