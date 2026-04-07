[종합] 삼성전자, 1분기 영업익 57조 '초호황'…韓 기업사 다시 썼다

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AI 수요 확대에 D램·낸드 가격↑

"상승세 하반기로 갈수록 강화"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 올해 1분기 영업이익 57조2000억원을 기록하며 단일 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다. 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 초호황이 본격화한 가운데 D램과 낸드 가격이 급등하면서 반도체 사업이 '어닝 서프라이즈'를 견인한 것으로 풀이된다. 지난해 4분기 국내 기업 최초로 분기 영업이익 20조원을 돌파한 데 이어, 불과 한 분기 만에 이를 두배 이상 끌어올리며 다시 한번 기록을 갈아치웠다.

삼성전자는 7일 연결 기준 2026년 1분기 잠정 실적을 공시하고 매출 133조원, 영업이익 57조2000억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 68.06%, 영업이익은 755.01% 증가했다.

분기 매출과 영업이익 모두 역대 최대치다. 특히 영업이익은 지난해 연간 영업이익(43조6010억원)을 한 분기 만에 넘어섰으며, 단일 분기 기준 50조원을 돌파한 것도 이번이 처음이다. 이는 시장 컨센서스(증권사 평균 전망치) 40조원대를 크게 웃도는 깜짝 실적으로 평가된다.

삼성그룹 서울 삼성전자 서초사옥 삼성 깃발 [사진=뉴스핌DB]

◆ 반도체가 만든 '57조'…DS 영업익 50조 이상 추정

실적을 견인한 핵심은 반도체다. 이번 실적은 잠정치로 사업부문별 세부 실적은 공개되지 않았지만 업계에서는 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문 영업이익이 50조원을 크게 웃돈 것으로 보고 있다. 전 분기(16조4000억원) 대비 3배 이상 증가한 수준이다.

메모리 가격 급등이 직접적인 배경이다. 1분기 범용 D램과 낸드 가격은 전 분기 대비 약 90% 상승한 것으로 추정된다. AI 데이터센터 투자 확대에 따른 수요 증가가 공급을 웃돌면서 '메모리 쇼티지(공급 부족)'가 본격화된 영향이다.

[수원=뉴스핌] 김현우 기자 = 18일 오전 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 '제57기 삼성전자 정기주주총회'에서 주주들이 HBM4, HBM4E 메모리를 보고 있다. 2026.03.18 khwphoto@newspim.com

삼성전자는 지난 2월 업계 최초로 6세대 고대역폭메모리(HBM)4를 양산 출하하고 AMD의 우선 공급업체로 선정되는 등 AI 메모리 시장 주도권을 강화하고 있다. 최선단 1c D램 공정과 4나노 파운드리 기반 베이스다이를 결합한 고성능 제품으로, 차세대 시장 선점에 나섰다는 평가다.

파운드리와 시스템LSI 부문 역시 적자 폭을 줄이며 전반적인 반도체 수익성이 개선된 것으로 분석된다.

◆ 세트사업 '온도차'…MX·가전은 제한적 개선

반면 완제품(세트) 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 반도체 가격 급등의 부담을 피하지 못한 것으로 보인다.

스마트폰을 담당하는 모바일경험(MX)·네트워크 사업부 영업이익은 2조원대 수준으로, 전년 동기(4조3000억원) 대비 절반 수준에 그칠 것으로 추정된다.

서울 강남구 삼성 강남 매장을 찾아 새롭게 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈를 살펴보고 있다. [사진=뉴스핌DB]

영상디스플레이(VD)·생활가전(DA) 사업부는 전 분기 적자에서 벗어나더라도 소폭 흑자 또는 적자 수준의 제한적 개선에 머문 것으로 관측된다.

삼성디스플레이는 약 1조원, 전장 사업을 담당하는 하만은 2000억~3000억원 수준의 영업이익을 거둔 것으로 추산된다.

◆ "비수기 공식 깨졌다"…AI가 바꾼 메모리 사이클

통상 1분기는 PC와 스마트폰 수요 둔화로 메모리 업계 비수기로 꼽히지만, 이번에는 AI 수요가 기존 사이클을 뒤흔들었다. AI 서버 투자 확대에 따른 메모리 탑재량 증가로 수요가 구조적으로 확대되면서 가격 상승에도 불구하고 수요 저항이 제한적인 모습이다.

중동 전쟁, 미국 관세 정책 등 대외 불확실성에도 불구하고 AI 인프라 투자는 견조하게 이어지며 메모리 초호황을 뒷받침하고 있다.

◆ HBM4 선점·원스톱 구조…"슈퍼사이클 최대 수혜"

증권가에서는 이번 실적을 기점으로 삼성전자의 이익 증가세가 본격적인 가속 구간에 진입했다는 평가가 나온다.

김동원 KB증권 연구원은 "2026년 D램 가격은 전년 대비 250%, 낸드 가격은 187% 상승할 것으로 전망된다"며 "이를 반영해 삼성전자 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 327조원, 488조원으로 기존 대비 49%, 62% 상향 조정했다"고 말했다.

이어 "1분기 메모리 가격은 예상치를 상회했으며 상승 흐름은 2분기에도 이어지고 하반기로 갈수록 더욱 강화될 전망"이라며 "영업이익은 1분기를 기점으로 본격적인 가속 구간에 진입할 것으로 예상된다"고 했다. 그러면서 "AI 데이터센터 수요 확대에 따른 메모리 탑재량 증가가 비용 부담을 충분히 상쇄하며 가격 상승에 대한 수요 저항은 구조적으로 낮아지고 있다"고 덧붙였다.

kji01@newspim.com