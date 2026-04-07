삼성전자, 1분기 영업익 57.2조…반도체 호황에 사상 최대 경신

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 7일 매출 133조원 영업이익 57조2000억원 1분기 잠정 실적 발표했다.
- 전기 대비 매출 41.73% 영업이익 185% 증가 전년 동기 대비 매출 68.06% 영업이익 755.01% 증가했다.
- 반도체 호황으로 사상 최대 분기 실적 달성 시장 컨센서스 초과했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 연결기준으로 매출 133조원, 영업이익 57조2000억원의 2026년 1분기 잠정 실적을 7일 발표했다.
1분기 실적의 경우 전기 대비 매출은 41.73%, 영업이익은 185% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 68.06%, 영업이익은 755.01% 증가했다.
특히 영업이익은 당초 40조~50조원 안팎으로 예상됐던 시장 컨센서스를 크게 웃도는 수준이다. 이번 실적은 분기 기준 사상 최대 수준으로, 반도체 사업 호황이 전사 실적을 견인한 것으로 풀이된다.
잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 의거해 추정한 결과이며, 아직 결산이 종료되지 않은 가운데 투자자들의 편의를 돕는 차원에서 제공되는 것이다.
삼성전자는 2009년 7월부터 국내 기업 최초로 분기 실적 예상치를 공개하고 있으며, 2010년 IFRS 도입 이후 글로벌 기준에 맞춘 정보 제공을 이어오고 있다.
한편, 삼성전자는 투자자들과의 소통 강화 및 이해 제고 차원에서 경영 현황 등에 대한 문의사항을 사전에 접수하여 실적발표 콘퍼런스콜에서 주주들의 관심도가 높은 사안에 대해 답변을 진행할 예정이다.
kji01@newspim.com