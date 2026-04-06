백동흠 신임 대전경찰청장 취임..."시민 위한 '든든한 울타리' 될 것"

6일 제23대 대전경찰청장 취임식 개최...안전공업 참사 여파로 간소화

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 제23대 대전경찰청장으로 취임한 백동흠 치안감이 과학수도 인프라를 적극 활용한 '두터운 시민 안전' 조성을 위해 최선을 다할 것을 약속했다.

6일 백동흠 신임 대전경찰청장은 이날 국립대전현충원을 찾아 현충탑과 경찰묘역을 참배하며 호국영령의 넋을 기리는 것으로 첫 공식일정을 시작했다.

이어 대전 대덕구 공장화재 합동분향소를 방문해 화재 사고 희생자들을 애도하는 시간을 가졌다.

백동흠 신임 대전경찰청장이 청사 내에서 지휘부 취임 간담회를 진행하고 있다. [사진=대전경찰청] 2026.04.06 jongwon3454@newspim.com

특히 백 신임 청장은 대형화재 사고로 인한 슬픔을 함께 나누기 위해 당초 계획됐던 공식 취임식 행사 대신 지휘부 취임 간담회로 행사를 간소화해 진행했다.

백동흠 청장은 취임 간담회에서 "제23대 대전경찰청장으로서 무거운 책임감을 느낀다"며 "대전 시민 안전을 수호하고 시민에 공정한 대전경찰이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

그러면서 "전문성을 바탕으로 보이스피싱, 사기, 마약 등 민생침해 범죄에 대해서는 예방 활동부터 수사까지 총력 대응하고, 대한민국 과학수도 대전의 과학기술 인프라를 적극 활용해 각종 범죄와 재난으로부터 시민의 안전을 두텁게 보호하겠다"며 포부를 밝혔다.

이밖에도 백 청장은 스토킹, 가정폭력 등 사회적 약자를 위협하는 범죄에는 단호히 대응하고 피해자 안전조치를 강화해 시민들이 의지할 수 있는 든든한 울타리가 될 것을 약속했다.

백 청장은 "대전경찰 동료들 목소리를 경청하고 현장 어려움을 함께 고민하며 해결하는 따뜻한 청장이 되겠다"며 "동료들도 시민의 눈높이에서 한번 더 생각하고 시민의 목소리에 귀 기울여달라"고 당부했다.

한편 신임 백동흠 청장은 사시 43기 출신으로 지난 2004년 경정 특채로 임용돼 2020년 경무관으로 승진 후 부산청 3부장, 일본 동경 주재관, 울산청 수사부장을 역임하고 2024년 치안감으로 승진했다.

이후 경찰청 안보수사국장, 경찰청 형사국장으로 근무하던 중 이번 정부 인사발령에 따라 대전경찰청장으로 부임했다.

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