무안군 공무직 노조, 나광국 예비후보 지지…정책협약 체결

"조합원 과반 선택…차별 없는 현장 만들자"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안군 공무직 노동조합이 6일 더불어민주당 나광국 무안군수 예비후보를 공식 지지하고 정책협약을 체결했다.

노동조합은 이날 "조합원들의 자발적 참여에 따른 익명 투표 결과 나 예비후보가 과반 득표로 1위를 기록했다"며 "현장의 목소리를 가장 잘 대변할 수 있는 후보로 판단했다"고 밝혔다.

이번 결정은 현직 군수가 있는 상황에서 공무직노조가 도전자 신분의 후보를 지지한 사례로 주목된다.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안군 공무직 노동조합이 6일 무안군 삼향읍에 위치한 나광국 더불어민주당 무안군수 예비후보 선거사무소에서 나 예비후보를 공식 지지하고 정책협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.06 ej7648@newspim.com

노조는 지지 선언에 앞서 무안군 선거관리위원회에 사전 질의를 통해 공직선거법 위반 여부를 확인하는 등 절차적 정당성을 확보했다고 설명했다.

양측은 협약을 통해 공무직 노동자의 처우 개선, 공정한 근무 환경 조성, 노동권 보장 확대에 공동 대응하기로 했다.

노조 관계자는 "같은 기관에서 일하는 만큼 차별 없는 대우가 필요하다는 데 공감대가 형성됐다"며 "정책 협약이 선언에 그치지 않고 현장 변화로 이어지길 기대한다"고 말했다.

나광국 예비후보는 "공공서비스 현장을 지탱하는 노동자들이 정당한 대우를 받아야 한다"며 "노동이 존중받고 일하는 사람이 제대로 평가받는 무안을 만들겠다"고 강조했다.

이번 지지 선언과 협약을 계기로 나 예비후보의 '현장 중심 행정'과 '노동존중 정책'이 선거 국면의 주요 화두로 부상할 전망이다.

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