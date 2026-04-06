"제주도 가기 무섭네"...국내선 유류할증료도 4배 넘게 올라

중동발 고유가 직격탄…국내선도 한 달 새 3만원대로 급등

국제선 이어 국내선까지 부담 확산…여행 수요 위축 우려

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 항공권 가격 부담이 국내선까지 빠르게 확산되고 있다.

6일 항공업계에 따르면 대한항공과 아시아나항공은 5월 국내선 유류할증료를 3만4100원으로 인상한다. 4월 7700원에서 한 달 만에 4배 이상 오른 수준이다.

3월 유류할증료가 6600원이었던 점을 감안하면 상승 폭이 가파르다.

서울 강서구 김포국제공항 모습 [사진=뉴스핌DB]

국내선 유류할증료는 전월 싱가포르 항공유(MOPS) 평균 가격을 기준으로 산정되는데, 최근 중동발 유가 급등이 반영된 탓이다.

국제선 상황은 더 가파르다. 4월 국제선 유류할증료는 전월 대비 3배 이상 오르며 제도 도입 이후 최대 상승폭을 기록했다.

대한항공은 이달 국제선 유류할증료를 편도 기준 최대 30만원 수준까지 적용하고 있으며, 장거리 노선의 경우 왕복 시 60만원을 넘는다.

항공업계에서는 5월 국제선 유류할증료가 추가로 상승할 가능성도 거론되고 있다. 산정 기준 기간이 유가 급등 시기와 겹치면서 최고 단계 적용 가능성도 점쳐지고 있다.

이에 따라 소비자들 사이에서는 유류할증료 인상 전에 항공권을 미리 구매하려는 '선발권' 수요도 늘고 있다.

제주항공과 티웨이항공 등 저비용항공사들도 조만간 5월 적용 유류할증료를 발표할 예정이다.

syu@newspim.com