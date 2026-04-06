삼성생명, 광고 캠페인 '보험을 넘어서는 개발자' 론칭

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 삼성생명이 인공지능(AI) 기술을 활용한 신규 광고 캠페인 '보험을 넘어서는 개발자'를 론칭했다고 5일 밝혔다.

이번 캠페인은 삼성생명의 브랜드 슬로건인 '보험을 넘어서는 보험' 론칭 3년차를 맞아 기획됐다. 기존 보험업의 영역을 넘어 자산관리, 디지털, 헬스케어 등 고객의 삶 전반을 설계한다는 의미를 '개발자'라는 키워드에 담았다.

광고는 "이제 삼성생명의 모든 직원은 개발자입니다"라는 선언으로 시작된다. 이는 IT 직무에 국한되지 않고 고객의 라이프스타일을 기획하고 새로운 가치를 만드는 임직원 전체를 상징한다.

[사진=삼성생명]

제작 과정에서는 AI 기술이 적극 도입됐다. 시니어 타운 조성 장면과 운동 중인 인물, 배경 등 영상 주요 부분에 AI 생성을 적용했다. 특히 광고에 등장하는 개발자의 모습은 실제 삼성생명 임직원들의 성별·연령별 얼굴 데이터를 AI 이미지 합성 기술로 구현했다.

삼성생명은 언더라이팅, 상담, 지급 등 보험 업무에서 이미 AI 기술을 적용하고 있다. 이번 광고 제작 과정에서도 AI 활용을 적극 확대하면서 다양한 업무 분야에서 새로운 시도를 지속하고 있다.

삼성생명 관계자는 "이번 캠페인은 '개발자'라는 새로운 관점으로 보험의 한계를 넘어서는 혁신 기업으로서 삼성생명의 역할을 담았다"며 "앞으로도 고객의 행복한 삶과 새로운 가능성을 개발하기 위해 끊임없이 도전하겠다"고 밝혔다.

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