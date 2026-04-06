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[현장톡] '클라이맥스' 하지원 "촬영 중 음식도 못 먹을 정도로 추상아에 몰입"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하지원이 '클라이맥스' 속 추상아로 강렬한 변신을 보여줬다. 기존의 이미지와는 결이 다른 파격적인 캐릭터를 통해 연기 스펙트럼을 확장하며, 스스로도 "쉽지 않은 작업"이었다고 돌아봤다.

하지원은 6일 서울 마포구에 위치한 ENA에서 진행된 인터뷰를 통해 "많은 분들이 재밌게 봐주셔서 감사하다"며 "추상아라는 인물 역시 흥미롭게 봐주시는 것 같아 기쁘다. 오랜만에 드라마로 사랑을 받아 감사한 마음이 크다"고 소감을 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하지원. [사진=해와달엔터테인먼트] 2026.04.06 moonddo00@newspim.com

'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극이다.

극 중 하지원이 맡은 추상아는 선택과 변화의 연속 속에서 정체성의 혼란을 겪는 인물이다. 하지원은 "모든 신이 쉽지 않았다"며 "단순히 여배우 캐릭터라서가 아니라, 이 인물이 작품 속 세계 안에서 선택을 하고 그 선택으로 변화해가는 과정을 이해하고 표현하는 것이 어려웠다"고 털어놨다.

특히 이번 작품은 연예계 스폰서, 동성애 코드 등 자극적인 소재와 파격적인 전개로 화제를 모았다. 나나와의 키스신 역시 관심을 받았지만, 하지원은 "아직 팬들의 반응을 직접적으로 많이 접하지는 못했다"고 밝혔다. 다만 주변 반응에 대해서는 "무섭다는 이야기를 많이 들었다. 친구들은 농담으로 지원이를 화나게 하지 않아서 다행이라고 하고, 어머니도 무섭다고 하셨다"며 웃음을 보였다.

캐릭터 구현 과정에서 가장 어려웠던 점으로는 '하지원'을 지우는 작업을 꼽았다. 하지원은 "감독님이 평소 제 말투나 표정이 드러나는 것을 원치 않으셨다"며 "모니터링을 했을 때 '하지원 같다'고 느껴지면 다시 촬영하기도 했다"고 설명했다.

이번 작품을 단순한 이미지 변신이 아닌, 인물 탐구의 확장으로 바라봤다는 점도 강조했다. 하지원은 "추상아는 하나의 정체성으로 정의할 수 있는 인물이 아니라 관계와 환경에 따라 계속 변하는 불안정한 존재"라며 "그런 인물을 깊이 파보고 싶었다"고 말했다. 이어 "연기하면서 실제로 더 가까이 들여다볼 수 있었고, 많은 것을 느꼈다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하지원. [사진=클라이맥스엔터테인먼트] 2026.04.06 moonddo00@newspim.com

몰입의 대가는 컸다. 그는 "추상아가 거식증에 걸리기도 하는데 극에 몰입해서 나도 실제로 음식을 잘 못 먹을 정도였다"며 "심리적으로 쉽지 않은 캐릭터였다. 그래서 빨리 촬영이 끝났으면 좋겠다고 생각하기도 했다"고 고백했다. 이어 "막상 공개가 되고 나니 시원한 마음이 든다"고 털어놨다.

외적인 변화도 뒤따랐다. 하지원은 추상아의 예민하고 마른 이미지를 위해 체중을 45kg까지 감량했다. 하지원은 "원래 근육이 잘 붙는 체질이라 운동 대신 스트레칭 위주로 관리했다"며 "근육을 빼는 게 가장 힘들었다"고 말했다.

함께 호흡을 맞춘 배우들과의 케미도 빛났다. 나나와의 촬영에 대해 하지원은 "서로를 편하게 해줘서 키스신도 무리 없이 자연스럽게 찍을 수 있었다"고 밝혔고, 주지훈과는 "처음 호흡을 맞췄지만 촬영에 들어가면 잘 맞았다"고 전했다. 또한 차주영에 대해서는 "아이디어가 많고 다양한 시도를 하는 배우라 자극을 많이 받았다. 현장에서 긴장감을 유지하게 해줬다"고 말했다.

극 중 관계 설정에 대한 해석도 흥미로웠다. 하지원은 "대본을 처음 봤을 때는 사랑보다는 이해관계에 가까운 결혼이라고 느꼈다"며 "하지만 감독님과 주지훈 배우는 사랑이라고 해석했고, 그 과정에서 관계가 더 입체적으로 그려졌다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하지원. [사진=해와달엔터테인먼트] 2026.04.06 moonddo00@newspim.com

연기에 대한 태도 역시 분명했다. 그는 "이미지 변화보다 작품 안에서 인물을 어떻게 표현하느냐에 집중한다"며 "이미지 평가는 관객의 몫이라고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "나이가 들수록 표현해야 할 것들이 많아지고, 그만큼 책임감도 커진다"고 덧붙였다.

배우이자 작가로서의 목표도 전했다. 하지원은 "최고의 아티스트가 되고 싶고 끝까지 가보고 싶다"며 "욕망은 누구에게나 있지만, 그것을 어떻게 인지하고 노력하느냐가 중요하다"고 말했다. 이어 "일할 때는 에너지를 모두 쏟고, 쉴 때는 완전히 쉬는 스타일"이라며 자신만의 작업 방식을 설명했다.

끝으로 그는 작품에 대한 기대를 당부했다. "제목처럼 매 순간이 클라이맥스인 작품"이라며 "끝까지 긴장과 반전, 예측 불가능한 전개가 이어질 것"이라고 귀띔했다. 또한 "앞으로 전개가 더 재밌어질 것"이라며 시청을 독려했다.

moonddo00@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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