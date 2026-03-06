하지원, 26학번 새내기 된다…웹예능 '26학번 지원이요' 도전

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하지원이 첫 단독 웹예능에 도전한다.

오는 19일 오후 6시 방송되는 JTBC 디지털스튜디오 신규 웹예능 '26학번 지원이요'는 단국대학교 연극영화과를 졸업한 하지원이 26학번 새내기로 새롭게 대학에 입학해 벌어지는 캠퍼스 라이프를 담는다.

백상예술대상, 청룡영화상을 비롯해 방송사 연기대상까지 섭렵한 국민배우 하지원이 이번에는 대학 신입생으로 변신해 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대를 모은다.

하지원은 최근 한 대학교의 입학식에 직접 참석하며 '26학번 지원이요'의 시작을 알렸다. 그녀는 모두를 놀라게 한 동안 외모로 새내기들 사이에 자연스럽게 섞여 촬영을 진행했다는 후문이다. '최선을 다하자'라는 좌우명을 가진 하지원이 어떤 학교와 학과를 선택했을지, 또 실제 대학생들과 동일하게 수강 신청부터 강의, 실습, 동아리 활동, 과팅까지 '찐' 캠퍼스 라이프에 뛰어들어 어떤 이야기를 만들어갈지 궁금증을 자아낸다.

제작진은 "하지원의 털털하면서도 무엇이든 최선을 다하는 매력을 만나볼 수 있을 것"이라며 "세대를 넘어 26학번 젠지(GEN-Z) 세대와 만들어갈 유쾌한 케미스트리와 바쁜 일정 속에서도 보여줄 그녀만의 건강한 뷰티 노하우가 또 다른 관전 포인트"라고 전했다.

한편 하지원은 최근 차기작인 드라마 '클라이맥스'에서 야망의 톱스타 추상아 역으로 4년 만에 복귀를 예고해 화제를 모으고 있다. 본업인 연기는 물론, 첫 단독 웹예능을 통해 보여줄 다채로운 매력에도 관심이 집중되고 있다.

