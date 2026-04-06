산은 등 정책금융기관, 9조원 규모 '현대차 새만금 프로젝트' 지원

첨단전략산업 성장거점 구축 지원

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국산업은행은 6일 본점에서 현대차그룹의 새만금 프로젝트에 대한 현대차그룹·정책금융기관간 금융협력에 대한 MOU를 체결했다고 밝혔다.

이 자리에는 이억원 금융위원장, 박상진 한국산업은행 회장, 장민영 IBK기업은행 은행장, 황기연 한국수출입은행 은행장, 강승준 신용보증기금 이사장, 현대차그룹 장재훈 부회장이 참석했다.

[사진= 한국산업은행]

현대차그룹은 지난 2월 전북 새만금 지역에 AI데이터센터, 수소, 로봇 등의 분야에 총 8.9조원 규모의 투자 계획을 발표한 바 있으며, 한국산업은행 등은 지난 3월 출범한 '정책금융기관 협의회'의 1호 협력 사업으로 새만금 프로젝트를 선정했다.

정책금융기관 협의회는 한국산업은행, 중소기업은행, 신용보증기금, 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 기술보증기금 총 6개 기관이 공동 협력 사업 발굴·추진을 통해 정책금융의 시너지를 제고하기 위하여 조성한 협의체다.

박상진 한국산업은행 회장은 "이번 협약은 우리기업의 혁신적인 투자, 정부의 적극적 지원과 정책금융기관들의 역량을 유기적으로 결합하는 출발점"이며 "우리 정책금융기관들은 기업의 혁신성장과 지역 주도 성장을 뒷받침하고 대한민국의 미래 성장동력 확충으로 이어지는 대한민국 '진짜 성장'의 마중물이 되도록 최선을 다 하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com