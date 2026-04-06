'제베원 출신' 장하오·한유진 등 4명, 5월 26일 '앤더블'로 데뷔

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 제로베이스원으로 활동했던 장하오, 리키, 김규빈, 한유진이 '앤더블(AND2BLE)'로 새롭게 데뷔한다.

소속사 YH엔터테인먼트 6일 "신인 보이그룹 앤더블이 오는 5월 26일 가요계 데뷔를 확정지었다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 제로베이스원으로 활동했던 장하오, 리키, 김규빈, 한유진이 새 보이그룹 '앤더블(AND2BLE)'로 데뷔한다. [사진=YH엔터테인먼트] 2026.04.06 alice09@newspim.com

그룹명 앤더블은 '앤드(AND)'와 '더블(DOUBLE)'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되며 '나다움'을 확장해 간다는 의미를 지닌다. 멤버 각자의 개성과 정체성이 결합되어 하나의 고유한 이미지를 형성하고, 이를 하나의 브랜드로 구축하겠다는 팀의 방향성을 담고 있다.

이와 함께 공개된 로고 모션 역시 그룹의 아이덴티티를 직관적으로 드러내며 이목을 집중시켰다. '앤더블'이 반복되는 타이포그래피 디자인은 다양한 내면의 결합이라는 의미를 시각적으로 풀어내, 앞으로 펼쳐질 행보에 대한 기대감을 높였다.

이들은 YH엔터테인먼트가 그룹 템페스트(TEMPEST) 이후 약 4년 만에 선보이는 보이그룹으로, 정식 데뷔 전부터 사회관계망서비스(SNS) 실시간 트렌딩에 오르며 뜨거운 관심을 받고 있다.

alice09@newspim.com