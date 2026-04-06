강릉단오제위원회, 2026 강릉단오제 포스터 공개…'풀리니, 단오다!'

'풀림' 키워드로 해원·치유 의미 현대적으로 재해석

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = (사)강릉단오제위원회는 2026 강릉단오제 포스터를 공개하고, 올해 주제를 '풀리니, 단오다!'로 정했다고 6일 밝혔다.

'풀림'은 강릉단오제가 지닌 치유와 해원의 본질적인 가치를 상징하는 개념이다. 위원회는 축제를 찾은 사람들이 일상의 근심과 액운을 내려놓고 마음과 관계가 자연스럽게 풀리는 시간을 단오의 핵심 경험으로 담아내고자 했다.

풀리니 단오다!.[사진=강릉단오제위원회] 2026.04.06 onemoregive@newspim.com

이번 포스터는 '풀림'을 키워드로, 단오의 본질적 의미인 해원(解寃)과 소통, 연결의 가치를 현대적으로 재해석한 것이 특징이다. 핵심 비주얼은 오방색 끈이 서로 엮이고 풀어지는 역동적인 흐름으로, 개인과 공동체가 함께 어우러지는 단오의 본질을 시각적으로 드러낸다.

전통 색체에 입체적이고 유연한 현대적 감각을 더해 단오의 지속성과 확장성을 강조했으며 포스터를 통해 강릉단오제가 지닌 공동체적 가치와 치유의 의미를 널리 알린다는 계획이다.

(사)강릉단오제위원회 김동찬 위원장은 "강릉단오제는 오랜 세월 동안 사람들의 마음을 풀어주고 공동체를 이어온 축제"라며 "2026 강릉단오제를 통해 많은 분들이 단오의 의미를 함께 느끼고 삶의 활력을 얻는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

한편 2026 강릉단오제는 '풀리니, 단오다!'라는 주제로 6월 15일부터 22일까지 강릉남대천 행사장 일대에서 개최된다.

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