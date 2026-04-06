경남도, 재난 현장 최일선 이·통장 지원 강화…'재난특별활동비' 신설 추진

높은 업무 부담 해소 실효성 지원 요구

대체 인력 운영체계 개선 방안 마련

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 재난 현장 최일선에서 활동하는 이·통장에 대한 지원을 강화한다.

도는 박완수 지사가 6일 도청에서 확대간부회의를 주재하고 재난 대응 최일선에서 활동하는 이·통장들을 위해 '재난특별활동비' 신설 추진을 지시했다고 밝혔다.

박완수 경남지사(왼쪽 두 번째)가 6일 오전 확대간부회의를 주재하고, 재난 대응 최일선에서 헌신하는 이·통장들에 대한 실질적 예우를 위한 '재난특별활동비' 신설 추진을 지시하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.06

박 지사는 이날 "이·통장은 재난 발생 시 가장 먼저 주민 곁에서 대응하는 지역 안전의 핵심 주역"이라고 평가하며 "위험을 무릅쓰고 활동하는 이들의 노고에 보답하기 위해 현장 활동에 상응하는 지원이 필요하다"고 말했다.

도는 이에 따라 관련 도 조례 제정을 추진하고 도의회 및 시군과 긴밀히 협력해 지급 대상과 기준, 재원 조달 방안을 구체화기로 했다.

보육 서비스 질 향상을 위한 교직원 처우 개선에도 나설 방침이다. 박 지사는 "보육 교직원의 업무 부담이 매우 높은 상황"이라며, "현장 의견 수렴을 위한 간담회를 조속히 추진하고 대체 인력 운영체계 개선 등 실효성 있는 지원 방안을 마련해야 한다"고 요구했다.

지방 재정의 자립성과 관련해, "도는 시군비 없이 도비 100%로 생활지원금을 마련해 지원하는 등 지자체 차원의 재정적 노력을 다하고 있다"며 "정부의 고유가 지원금 등 국가 차원의 정책 역시 지방에 부담을 전가하기보다 국비 중심으로 추진하는 것이 정책의 일관성과 지방 자율성을 존중하는 방향"이라고 역설했다.

도는 최근 4년 연속 매니페스토 공약 이행 평가 최고 등급(SA) 달성과 적극행정 최우수기관 선정 등 주요 성과를 공유했다.

박 지사는 "이러한 성과는 오로지 도민과의 약속을 지키기 위한 전 직원의 노력의 결과"라며 직원들을 격려하고 "낙동대교 등 주요 사회간접자본(SOC) 사업의 철저한 안전 관리와 공기 준수를 통해 도민 신뢰를 지속적으로 확보해야 한다"고 당부했다.

news2349@newspim.com