한국투자증권, 대학 금융·경제 동아리 등록제 시행…신입 채용 서류 가점 부여

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권이 대학 금융·경제 학회 및 동아리를 대상으로 한 등록제를 도입해 신입 채용 서류전형 가점 등 우대 혜택을 제공한다.
6일 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 '금융·경제 학회 동아리 등록제'를 시행한다고 밝혔다.
등록 단체 소속 지원자에게는 향후 신입사원 채용 시 서류전형 가점이 부여된다. 이 밖에 ▲채용 공고·채용설명회 등 주요 행사 정보 제공 ▲금융학회 대상 채용 전형 및 경진대회 참가 자격 부여 혜택도 주어진다.
신청 대상은 전국 대학교 소속 또는 연합 형태의 금융 관련 학회·동아리로, 경제·경영·투자 등 금융 전반을 다루는 단체면 신청할 수 있다. ▲설립 2년 이상 ▲활동 인원 20명 이상의 요건을 갖춰야 하며 교내 동아리는 해당 학교에 정식 등록된 단체만 인정된다.
신청 기간은 오는 6일부터 17일까지다. 단체 대표자 1인이 공식 QR코드나 구글 폼 링크로 접수하면 커리큘럼과 활동 내역을 바탕으로 내부 심사를 거쳐 등록 여부가 확정된다. 선정 결과는 대표자 이메일로 개별 안내한다.
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