왕준영, '사냥개들2'로 존재감 각인…신스틸러 비서로 눈도장

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 왕준영이 사냥개들 시즌2에서 빈틈없는 '일잘러' 비서 캐릭터로 강한 인상을 남겼다. 짧지 않은 분량 속에서 안정적인 연기와 디테일한 표현력으로 극의 긴장감을 더하며 존재감을 확실히 드러냈다.

지난 3일 공개된 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사냥개들 왕준영. [사진=넷플릭스 사냥개들] 2026.04.06 moonddo00@newspim.com

극 중 왕준영이 맡은 조 비서는 민범(최시원)의 비서로, 성실함과 빠른 일처리를 통해 빈틈없는 서포트를 펼치는 인물이다. 침착한 업무 수행으로 신뢰를 쌓는 동시에 높은 충성도로 캐릭터의 존재감을 더했다. 다급한 상황에 놓인 건우의 요청에도 신속하게 대응하며 상황을 정리하는 모습은 조 비서의 유능함을 더욱 부각시켰다.

이 과정에서 왕준영은 조 비서 역에 완전히 녹아든 모습으로 캐릭터에 대한 높은 몰입도를 보여줬다. 안정적인 연기와 섬세한 디테일로 '일잘러 비서'의 면모를 생동감 있고 현실감 있게 그려내며 시청자들에게 임팩트를 남겼다. 또한 빌런들과 맞서는 건우, 우진, 민범의 곁에서 또 다른 상황을 만들어내는 역할까지 설득력 있게 소화하며 극에 긴장감을 더하는 변수로서 폭넓은 연기력을 입증했다.

왕준영은 ENA '유괴의 날', 티빙 '운수 오진 날', 넷플릭스 시리즈 '캐셔로' 등 다양한 작품에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아가고 있다. 특히 '캐셔로'에서는 상웅(이준호)과 대치하는 건달 역으로 분해 거친 카리스마를 드러내며 짧은 등장에도 강렬한 인상을 남겼다.

'캐셔로'에 이어 '사냥개들' 시즌2까지 연이어 활약하며 성장을 거듭하고 있는 왕준영은 주목할 만한 차세대 기대주로서 자신만의 존재감을 보여주고 있다. 왕준영이 앞으로 어떤 색다른 모습으로 대중과 만날지 그의 행보에 기대가 모아진다.

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