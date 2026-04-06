전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.06 (월)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

[르포] 중동 사태에 비료·사료 수급 '빨간불'…종로 종묘사 '불안감 확산'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

전쟁 영향 비료 원료 공급망 '흔들'...사료까지 영향
"전기세·기름값·비료 수급 차질까지 삼중고"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 유재선 인턴기자 = "업체에 질소 비료 주문을 했는데 못 준다고 하더라고요. 원래는 항상 바로 주셨는데…"

서울 지하철 1호선 종로 5가역 인근에서 종묘사를 운영하는 전영주(70대) 씨는 당장은 중동 전쟁 여파를 크게 체감하지는 못한다면서도 "수급이 안되는 것이 불안하다"고 말했다.

6일 뉴스핌 취재를 종합하면 중동 사태가 길어지면서 질소, 요소 등 비료 핵심 원료 공급망도 함께 흔들리고 있다. 농축산업 전반의 비용 부담이 커지고, 먹거리 물가 상승 우려가 커지는 분위기다.

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 6일 오전 서울 지하철 5호선 종로 5가역 인근 종묘사에 비료 등이 놓여있다. 2026.04.06 jason14@newspim.com

◆ 종묘사 "비싸게 들어오면 비싸게 팔 수밖에"

이날 오전 찾은 종로 5가역 근처 종묘사들은 대체로 한산했다. 간간히 방문하는 손님들은 소량의 씨앗과 모종을 2~3개 사갔다. 종묘사 사장들은 아직까지 수급에 큰 문제는 없지만 앞으로의 공급 차질이 우려된다고 입을 모았다.

전씨는 "전쟁 이후 경제적 여파로 손님이 조금 줄어든 것 같다"며 "사태가 심각해져서 물건 가격이 인상되면 우리도 가격을 안 올릴 수 없다"고 전했다.

종묘사 사장 A(50대)씨는 "지금은 괜찮지만 지금 있는 물량이 떨어지면 문제가 될 것"이라며 "공급 가격도 이제 올린다는 말이 있다"고 말했다. A씨 역시 "비싸게 들어오면 비싸게 팔 수밖에 없다"고 덧붙였다.

또 다른 종묘사 사장 B(50대)씨는 "(제품을) 많이 취급하지 않기 때문에 큰 어려움은 없다"며 "농약 포장용기를 만드는 회사들은 문제가 될 것 같다"고 설명했다.

정부가 오는 7월까지 비료는 안정적으로 공급할 수 있다고 발표했지만 현장 불안감을 달래지 못했다. 

토마토를 재배하는 정규민(20대) 씨는 농약·비료값 상승에 대해 "내가 구매하는 업체에서는 거의 50% 오른 것 같다"며 "오르는 것 보다 수급이 안 되는 게 큰 문제인데 (업체에서) 언제 줄지 모른다는 답변을 들었다"고 전했다.

정씨는 이어 "비료 공급 업체도 중동에서 받아오는데, 현지에서 먼저 써야하니 수급이 제 때 안 된다"며 "7월부터 농사를 본격적으로 시작해야 하는 분들은 대량 구매를 해야 하는데 다 퇴짜를 맞았다"고 덧붙였다.

지난해 친환경 텃밭참여자들이 용산가족공원 텃밭에서 농사를 짓고 있다. [서울시 제공]

정씨에 따르면 농협에서도 비료를 일주일치씩만 제한해 판매하고 있다. 정씨는 "도매시장 경매사가 가격을 결정하기 때문에 도매가를 올릴 수는 없다"면서 "다만 주변에 비료 수급, 에너지 비용 상승 등으로 농사를 포기하는 사람들이 많아져서 공급이 줄어들 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "전기세와 기름값, 인건비 상승에 비료 수급까지 제 때 안돼서 삼중고"라고 걱정했다.

축산물 가격 인상 우려도 우려도 나온다. 농림축산식품부 자료를 보면 배합 사료 가격 평균은 지난해 12월 1kg 당 610원, 올해 2월 615원이다. 아직 큰 변화는 없지만 주 원료인 옥수수 등의 가격이 상승하면서 인상 요인이 더해지고 있다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 2026년 3월 세계식량가격지수는 전월 대비 2.4% 상승한 128.5포인트를 기록했다. 곡물, 유지류, 육류, 유제품, 설탕 가격이 모두 상승했다.

◆ 비료·사료값 '불안'…밥상 물가로 번질까

비료와 사료 가격이 들썩이면서 밥상 물가에도 압박이 커지고 있다. 비료값이 오르면 채소·곡물·과일 등 농산물 생산비가 상승해 도매·소매 가격 인상으로 이어질 수밖에 없다. 사료비 역시 축산농가 생산비의 약 40~60%를 차지해 사료 가격이 오를 경우 한우·돼지고기·닭·계란 등 축산물 가격에 직접적인 인상 요인이 된다.

전문가들은 비료·사료 가격 상승이 원재료 농산물뿐 아니라 즉석식품, 과자·라면 등 가공식품과 외식 가격까지 '연쇄 파급'을 일으키는 구조라고 진단한다. 다만 대형마트와 프랜차이즈 업체는 미리 확보한 재고로 한동안 가격 인상을 늦출 수 있는 반면, 동네 마트·식당은 원가 상승을 비교적 빨리 가격에 반영할 수밖에 없어 체감 시차는 업태별로 다르게 나타날 수 있다.

김병률 한국농촌경제연구원 선임연구위원은 "(전쟁으로 인해) 원료 생산 자체가 제약이 생기니 재고도 점점 없어져서 다시 회복하려면 수 개월이 걸릴 것"이라며 "농사는 때를 놓치면 안 되기 때문에 정부 쪽에서 비상 시국에 맞는 지원이 필요하다"고 말했다.

중동 사태 장기화로 원유·곡물·운임까지 동시에 부담이 커진 만큼, 하반기 이후 채소·축산물을 중심으로 밥상 물가 전반에 상승 압력이 본격화될 것이란 관측도 업계에서 나온다.

gdy10@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
사진
이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동