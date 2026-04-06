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[르포] 전쟁發 공급 쇼크…인테리어 시장 '가격 폭탄' 오나

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필름·본드 등 인테리어 자재, 가격 인상·물량 부족·납기 지연
인테리어 업자, 단가 부담 확대..."공사 가격 상향 불가피"
추가금 요구·자재 제한 등 소비자 부담도..."정부 외교 노력해야"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = "최근 직원들에게 연차 사용을 권장하고 있습니다. 이란 전쟁 이후 유통되는 타일 물량이 줄어들면서 대리점 일감도 축소돼서요." (타일 대리점 관계자 A씨)

중동발 지정학적 리스크가 원자재 수급 차질로 이어지며 타일 유통 시장 전반에 물량 공백이 확대되고 있다. 업계는 전쟁 장기화 시 공급 축소를 넘어 가격 인상 압력까지 본격화될 가능성이 높다고 보고 있다.

필름·본드 등 인테리어 자재값 30% 이상 올라...나프타 공급 영향 

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 중구 방산시장. 2026.04.06 blue99@newspim.com

6일 방문한 서울 중구 방산시장. 이른 아침부터 벽지, 바닥재, 필름 등 인테리어 자재 대리점이 가게 문을 활짝 열었지만 발길은 뜸했다. 필름 대리점을 운영하는 B씨는 "3월과 4월 한 차례씩 필름 가격이 인상돼 총 30% 올랐다"며 "4월 중순에 더 오른다는 이야기도 들린다"고 말했다.

이어 "앞서 재고를 미리 쟁여두고 싶어 하는 인테리어 업자들이 있어 3월 말에 발주를 넉넉히 넣었지만 물량이 나올지 불확실하다. 4월부터는 신규 발주를 10번 넣으면 8~9번 물량이 안 나오는 상태"라며 "자재를 유통하는 대리점의 피해도 심각하다"고 덧붙였다.

지난 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 후 한 달 넘게 전쟁이 이어지고 있다. 국내 시장에서는 인테리어 자재 물량 부족이 심화되고 있다. 호르무즈해협이 봉쇄되면서 나프타 수급에 차질이 생긴 영향이다. 나프타는 원유를 정제할 때 나오는 기름이다. 실리콘, 폴리염화비닐(PVC) 등 인테리어 자재를 만드는 데 사용된다. 국내에 수입되는 나프타의 54%는 호르무즈해협을 통해 유통된다.

공급이 막히자 가격이 급등하고 있다. 산업통상부 원자재가격정보에 따르면 이달 1일 기준 나프타 단가는 t당 1127달러(170만원)다. 지난 2월 608.6달러(92만원), 3월 1018.64달러(154만원) 등 전쟁 이후 상승세가 이어지고 있다. 지난해 4월(568.59달러·86만원)와 비교하면 가격이 약 98% 뛰었다.

자재 유통 대리점들은 물량 부족을 체감하고 있다. 벽지·바닥재 대리점을 운영하는 C씨는 "본드는 4월부터 가격이 30% 정도 뛰었고 벽지와 바닥재도 제조사에서 조만간 가격을 인상하겠다고 전했다"면서 "대형 제조사의 본드 제품은 아직 재고가 있지만 원재료 수급이 어려운 중소 제조사 일부 상품은 공급이 끊겼다"고 설명했다.

비닐·필름 대리점을 운영하는 D씨도 "필름 발주를 넣으면 전쟁 이전보다 납기가 20일 이상 지연된다"며 "공장으로부터 공급이 제한적일 수 있다고 들었다"고 말했다. 그러면서 "공사를 진행 중인 인테리어 시공업자들이 넉넉히 재고를 확보해두고자 발주를 요청해도 물량이 부족하다"고 했다.

인테리어 시공업자, 재고 부족·가격 상승 이중고...공사 단가 인상도 고려

자재 공급 위축과 가격 상승 속에서 인테리어 시공업자들은 발을 동동 구르고 있다. 인테리어 시공업체 관계자 E씨는 "전쟁이 장기화될 전망이라 앞으로 자재 가격이 더욱 오를 것으로 추측된다"며 "지금이라도 실리콘을 미리 쟁여두려고 온라인 쇼핑몰 여러 곳에서 주문했지만 재고 부족으로 모두 취소됐다"고 호소했다.

인테리어 시공업체 관계자 F씨는 "평소 자주 사용하던 싱크대가 있는데 최근 거래처에서 물량이 없어 판매가 어렵다고 들었다"며 "아마 가격을 인상한 후 물량을 풀려고 하는 것 같은데 인상분을 어떻게 감당해야 할지 걱정이 크다"고 토로했다.

인테리어 가격 인상도 고려하는 분위기다. E씨는 "앞으로 자재값이 계속 오르면 시공 가격을 상향하는 방안도 검토할 것"이라며 "주변에 비슷한 고민을 하는 사업자들이 많은데, 일부 업자들이 먼저 가격을 올리면 업계에 움직임이 확산되면서 전반적인 단가 상승으로 이어질 것"이라고 말했다.

F씨도 "보통 자재 가격은 한번 오르면 쉽게 떨어지지 않기 때문에 공사 가격 인상은 불가피하다"며 "가뜩이나 부동산 시장 침체로 공사가 줄었는데 가격 유지를 택하면 수익성이 떨어지고 인상을 선택하면 계약이 감소할 수 있어 고민이 많다"고 한숨을 쉬었다.

자재 변경·추가금 요구 등 소비자 부담 확대..."정부 외교적 노력 필요"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 중구 방산시장 내 상가. 2026.04.06 blue99@newspim.com

이미 인테리어 소비자들에게 부담이 조금씩 번지고 있다. 이번주 인테리어 시공을 앞둔 소비자 G씨는 "인테리어 시공업자가 자재 수급이 어렵다면서 일부 자재를 다른 것으로 교체하자고 요구했다"며 "자재 미팅 때 신중히 생각해서 고른 것인데 기분이 좋지 않다"고 전했다.

지난 3월 인테리어 시공업자와 계약을 완료했다는 소비자 H씨는 "곧 도배·장판 시공을 시작하는데 인테리어 시공업자가 자재값 상승을 이유로 추가금 70만원을 요구했다"며 "전반적으로 물가가 상승하면서 최초 계약금도 비싸다고 생각했는데 전쟁으로 부담이 더욱 커졌다"고 했다.

전문가들은 정부가 외교적 노력을 통해 나프타 수입을 확대해야 한다고 조언한다. 이은희 인천대 소비자학과 교수는 "나프타 공급 부족은 리모델링 단가, 아파트 분양가 상승 등으로 소비자들에게 전가될 수 있다"며 "다만 인테리어는 식품이나 석유보다는 긴급성이 덜하기 때문에 정부가 섣불리 개입해 가격을 제한하는 것은 오히려 시장의 구조를 훼손하는 행위가 될 수 있다"고 분석했다.

이 교수는 "근본적으로 나프타 공급이 정상화돼 시장에서 가격이 자연스럽게 안정화될 수 있도록 해야 한다"며 "이를 위해 호르무즈 해협에 우리 선박이 통과할 수 있도록 정부가 외교에 힘써야 한다"고 강조했다.

blue99@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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