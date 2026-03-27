[르포] 고환율에 "1만원이라도 더"…명동 환전소로 몰리는 시민들

"장롱 속 달러 꺼냈다"…소소한 '환테크' 나서
유학생·관광객도 국적 불문 '발품'…"환율 유리해 생활 편해져"
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = "1만원이라도 더 챙겨야죠."
27일 서울 중구 명동의 한 사설환전소 앞. 모아둔 달러 지폐를 원화로 바꾼 70대 A씨는 가벼운 발걸음으로 돌아서며 이렇게 말했다. A씨는 "지금 은행 창구에서 달러를 팔면 1480원도 채 안 쳐주는 걸로 안다"며 "(사설환전소에서) 1500원 가까이 받을 수 있다는 소식을 듣고 서둘러 나왔다"고 덧붙였다.
정확한 환전 액수를 묻는 질문에는 손사래를 쳤지만, 환전소를 나서는 그의 손에 들린 두툼한 5만원권 묶음이 굳이 이유를 설명하지 않아도 충분했다.
A씨의 말대로 시중은행과 환전소의 매입 단가 차이는 뚜렷했다. 이날 오후 1시 기준 주요 시중은행의 달러 현찰 매입 환율은 1480원 선에 머물렀지만 명동 일대 환전소에서는 1495~1500원 선에서 거래됐다. 1000달러를 환전하면 은행보다 2만원가량을 더 손에 쥘 수 있는 셈이다.
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 높은 환율이 이어지면서 시중은행보다 수수료 조건이 상대적으로 유리한 사설환전소로 환전 수요가 쏠리고 있다.
이날 명동 인근 환전소 밀집 구역을 취재한 결과 실제로 달러를 매도하려는 발길이 끊이지 않았다. 환테크(환율+재테크)를 노리고 묵혀둔 외화를 꺼내거나, 소소한 환차익이라도 얻으려는 사람들이 몰린 때문이다.
인근 환전소에서 만난 직장인 이모 씨는 "지난해 신혼여행 때 쓰고 남은 달러를 모아서 바꾸러 왔다"며 "당시 환전했을 때와 비교하면 3만원쯤 이득인데 소소하게 용돈을 번 기분"이라고 활짝 웃어 보였다.
환전소 업주들도 이런 분위기를 실감하고 있다. 환전소를 운영하는 B씨는 "최근 환율이 무섭게 오르면서 달러를 팔려는 (한국인) 손님이 눈에 띄게 늘었다"며 "하루 평균 방문객 500~600명 가운데 80%가량이 달러를 원화로 바꾸러 온 손님"이라고 설명했다.
인근의 또 다른 환전소 업주 C씨 역시 "요즘은 100달러, 200달러 등 여행 다녀오고 남은 지폐를 챙겨와 (원화로) 바꿔가는 손님들이 부쩍 많아졌다"고 귀띔했다.
환전소의 원래 주 고객층인 외국인 유학생과 관광객들 역시 고환율의 여파를 고스란히 체감하는 모습이었다. 원화 가치가 하락하면서 환전할 때 쥐게 되는 금액이 늘어났기 때문이다. 베트남에서 유학 온 후옌(21) 씨는 "(원화 대비) 베트남 환율도 예전보다 올라서 집에서 보내주는 돈을 환전하면 전보다 많아졌다"며 "덕분에 유학 생활이 조금 더 편해졌다"고 미소 지었다.
조금이라도 더 나은 조건을 찾으려는 '발품 환전'은 국적을 가리지 않았다. 가족과 함께 일본에서 온 고야나기(33·남) 씨는 명동 내 수많은 환전소 중 한 곳을 일부러 찾아온 이유에 대해 "이곳 환율이 가장 좋다고 들었기 때문"이라며 "정확한 시세 차이는 잘 모르겠지만 여기가 제일 유리하다고 해서 찾아왔다"고 말했다.
lahbj11@newspim.com