산업인력공단, 도제도약지구 운영 약정 체결…지역 인재 양성 협력 강화

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업인력공단은 6일 서울 서대문구 위드스페이스에서 도제도약지구 운영을 위한 약정을 시·도 교육청 및 도제도약스쿨과 체결했다고 밝혔다.

도제도약지구는 일·학습병행을 활용한 지역 주도형 인재양성 모델을 말한다.

이번 약정은 공단과 시·도 교육청, 도제도약스쿨 간 역할을 명확히 하고 지역 단위 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

한국산업인력공단 전경 [사진=산업인력공단]

정부는 약정을 기반으로 고교 단계부터 취업과 지역 정주로 이어지는 인재양성 기반을 체계적으로 운영해 나갈 계획이다.

이날 현장에서는 올해 추진 방향을 공유하기 위한 간담회도 열렸다. 공단 지부·지사와 참여 학교, 시·도 교육청, 교육부 및 고용노동부 관계자 등이 참석했다.

경북은 스마트제조와 관광산업, 인천은 첨단 뿌리산업, 충남은 반도체·디스플레이 및 국방 분야 등 지역 주력 산업을 중심으로 인재양성 및 후학습 강화 계획 등을 공유했다.

김규석 공단 이사장 직무대행은 "관계기관 간 협력을 강화해 고교 단계부터 취업과 정주로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 전했다.

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