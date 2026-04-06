제46회 진도신비의바닷길축제 17~20일 열린다

진도 8미 쿠킹·청소년 댄스 대회 등 다채한 체험행사

[진도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 진도군은 오는 17일부터 20일까지 4일간 고군면 회동리 일원에서 '제46회 진도신비의바닷길축제'를 개최한다고 6일 밝혔다.

올해 축제는 진도의 대표 특산물과 청소년 문화를 결합해 세대가 함께 즐길 수 있는 체류형 축제로 운영된다. 주요 행사로는 '진도8미 쿠킹쇼·베이킹쇼', '전국 청소년 댄스 경연대회' 등이 마련됐다.

제46회 진도신비의바닷길축제. [사진=진도군] 2026.04.06 saasaa79@newspim.com

'진도8미 쿠킹쇼'는 18일 오후 3시부터 5시까지 열리며 예능 '흑백요리사'에 출연한 안유성 명장이 진도산 특산물을 활용한 요리를 선보인다. 현장에서는 관광객이 직접 참여하는 김밥 만들기 경연도 함께 진행된다.

'베이킹쇼'는 19일 오후 3시부터 5시까지 열려 방문객이 가족 단위로 참여할 수 있는 제빵 경연대회가 열린다.

전국 청소년들의 끼와 열정을 겨루는 '전국 청소년 댄스 경연대회'는 18일 진도읍 철마공원에서 진행되며, 총상금은 600만 원 규모다. 1차 온라인 심사를 통과한 팀들은 이날 오후 2시~4시 예선을 거쳐 오후 6시 30분 본선 무대에 오른다. 본선 무대에는 래퍼 넉살과 댄서 제이블랙이 축하 공연을 선보인다.

김희수 진도군수는 "신비의 바닷길이라는 세계적 자연현상에 진도의 맛과 청소년 문화 콘텐츠를 더해 더욱 풍성한 축제를 준비했다"며 "가족 관광객은 물론 전국의 젊은 세대가 함께 찾는 해양문화축제로 자리매김하도록 노력하겠다"고 말했다.

축제 관련 경연 참가 신청은 진도군 관광문화 누리집에서 가능하다.

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