민주당 충북 기초단체장 경선 돌입…권리당원 30%·일반 국민 70% 반영

청주시장 6파전·충주시장 5명 격돌… 8일까지 단양 제외 10개 시·군서 진행

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당이 6.3 지방선거 충북 기초단체장 후보를 가리기 위한 본경선 절차에 들어갔다.

민주당 중앙당선거관리위원회는 6일부터 8일까지 사흘간 단양을 제외한 충북 10개 시·군에서 단체장 후보 본경선을 실시한다.

더불어민주당. [사진=뉴스핌DB]

단양군은 김광직 전 군의원이 단수 추천돼 경선을 치르지 않는다.

본경선은 권리당원 투표 30%, 일반 국민 여론조사 70%를 반영해 후보를 확정하며 3인 이상 경합 지역은 상위 2명이 오는 14∼16일 결선으로 맞붙는다.

가장 큰 관심은 역시 청주시장 경선이다.

김근태 농업회사법인 함께 대표, 김학관 전 충북경찰청장, 박완희 청주시의원, 서민석 변호사, 이장섭 전 국회의원, 허창원 전 충북도의원 등 6명이 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

충주시장 후보군은 곽명환 시의원, 노승일 전 충북경찰청장, 맹정섭 전 지역위원장, 우건도 전 시장, 이태성 대통령직속 지방시대위원회 전문위원 등 5명이다.

진천군에서는 김명식 중앙당 정책위 부의장, 박양규 전 군의장, 임보열 전 부군수, 임영은 도의원이 경합 중이다.

괴산·증평·보은 3곳은 3파전 구도다.

괴산군은 나용찬 전 군수, 이준경 전 음성부군수, 이차영 전 군수가 맞붙고, 증평군은 김문종 전 청와대 행정관, 연종석 전 군의장, 이재영 현 군수가 경쟁한다.

보은군에서는 박연수 중앙당 정책위 부의장, 이태영 전 건보공단 지사장, 하유정 전 도의원이 공천장을 놓고 다투고 있다.

2인 경선 지역은 제천, 옥천, 영동, 음성 등 4곳이다.

제천은 이상천 전 시장과 전원표 전 도의원이, 옥천은 김재종 전 군수와 황규철 현 군수가 맞붙는다.

영동은 이수동 군의원과 정일택 전 부군수, 음성은 이상정 도의원과 조병옥 현 군수의 대결 구도다.

baek3413@newspim.com