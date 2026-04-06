장수군 '간부 모시는 날' 근절 선언…조직문화 개선

간부공무원 참여 기반 불합리 관행 개선·수평적 조직문화 확산

익명신고 운영 등 실천 강화 통한 공직사회 혁신 기반 마련

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 공직사회 내 불합리한 관행을 개선하고 수평적 조직문화 정착에 나섰다.

군은 6일 군청 회의실에서 '간부 모시는 날' 근절 선언 및 다짐 행사를 개최하고, 조직문화 혁신 의지를 공식화했다고 밝혔다.

간부모시는 날 근절선언 및 다짐의 날 근절 서약[사진=장수군]2026.04.06 gojongwin@newspim.com

이번 행사는 잘못된 관행을 바로잡고 간부공무원부터 솔선수범하는 분위기를 조성하기 위해 마련됐다. 특히 5급 이상 간부공무원들이 직접 참여해 근절 의지를 밝히며 조직문화 개선의 출발점을 마련했다.

'간부 모시는 날'은 직원들이 순번을 정해 사비로 간부의 식사를 제공하는 관행으로, 대표적인 불합리 사례로 지적돼 왔다.

행사에서는 근절 선언서 낭독과 함께 간부공무원들이 관련 관행을 없애겠다는 내용의 서약서에 자필 서명하며 실천 의지를 다졌다.

참석자들은 불필요한 의전과 관행을 줄이고 상호 존중하는 조직문화를 구축하겠다는 뜻을 공유했으며, '자율·존중·평등·소통' 등 핵심 가치를 담은 퍼포먼스도 진행했다.

이정우 부군수는 "불합리한 관행을 과감히 개선하고 자유로운 소통이 가능한 조직문화를 만들어 가겠다"며 지속적인 변화를 강조했다.

군은 이번 선언을 계기로 익명 신고센터 운영과 홍보 강화 등을 통해 조직문화 개선 노력을 이어갈 방침이다.

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