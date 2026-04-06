전북과학교육원, 천체관측 체험 '별빛여행' 운영

기상 악화 시 과학공작 대체 프로그램·사전예약 병행 진행
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청 과학교육원이 봄철을 맞아 도민 대상 야간 천체관측 프로그램을 운영한다.
과학교육원은 4월 한 달간 '봄철 별자리와 함께하는 수·목·금 별빛여행'을 진행하고, 밤하늘 관측 체험 기회를 제공한다고 6일 밝혔다.
행사는 오는 30일까지 매주 수·목·금요일 오후 8시 30분부터 9시 30분까지 전시체험관 4층 별빛마당에서 운영된다.
참가자들은 천체망원경을 통해 봄철에 관측 가능한 행성과 성단, 달 등을 직접 살펴보며 우주의 신비를 체험할 수 있다.
기상 상황으로 관측이 어려울 경우에는 과학공작 체험활동으로 프로그램을 대체해 운영할 계획이다.
참여 신청은 과학교육원 누리집 사전 예약과 현장 접수를 병행해 진행되며, 자세한 사항은 누리집과 전화 문의를 통해 확인할 수 있다.
한편 해당 프로그램은 전시체험관 재구조화 공사로 인해 5월부터 10월까지 운영이 중단될 예정이다.
lbs0964@newspim.com