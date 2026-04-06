전북과학교육원, 천체관측 체험 '별빛여행' 운영

수·목·금 야간 관측 운영...천체망원경 활용 체험 기회 제공

기상 악화 시 과학공작 대체 프로그램·사전예약 병행 진행

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청 과학교육원이 봄철을 맞아 도민 대상 야간 천체관측 프로그램을 운영한다.

과학교육원은 4월 한 달간 '봄철 별자리와 함께하는 수·목·금 별빛여행'을 진행하고, 밤하늘 관측 체험 기회를 제공한다고 6일 밝혔다.

천체관측 모습[사진=전북교육청] 2026.04.06 lbs0964@newspim.com

행사는 오는 30일까지 매주 수·목·금요일 오후 8시 30분부터 9시 30분까지 전시체험관 4층 별빛마당에서 운영된다.

참가자들은 천체망원경을 통해 봄철에 관측 가능한 행성과 성단, 달 등을 직접 살펴보며 우주의 신비를 체험할 수 있다.

기상 상황으로 관측이 어려울 경우에는 과학공작 체험활동으로 프로그램을 대체해 운영할 계획이다.

참여 신청은 과학교육원 누리집 사전 예약과 현장 접수를 병행해 진행되며, 자세한 사항은 누리집과 전화 문의를 통해 확인할 수 있다.

한편 해당 프로그램은 전시체험관 재구조화 공사로 인해 5월부터 10월까지 운영이 중단될 예정이다.

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