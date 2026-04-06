민주당 경남도당, 창원 송순호·김해 정영두 후보 등 확정

지방선거 기초단체장 후보 결성 결과 발표

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 경남도당은 6일 오전 10시 도당에서 '경남 기초단체장 경선 결과 발표 기자회견'을 열고 6·3 지방선거에 나설 기초단체장 후보를 확정했다고 밝혔다.

이번 기자회견은 경남 지역 기초단체장 후보 선출을 위한 경선 결과를 공식 발표하는 자리로, 허성무 도당위원장과 하귀남 선거관리위원장을 비롯해 경선 후보자와 캠프 관계자들이 참석했다.

정영두 김해시장 예비후보(가운데)가 6일 오전 더불어민주당 경남도당에서 열린 경남 기초단체장 경선 결과 발표 기자회견에서 김해시장 후보로 확정 후 허성무 경남도당 위원장(왼쪽)과 하귀남 선거관리위원장 두손 번쩍 들며 선거 승리를 다짐하고 있다.[사진=더불어민주당 경남도당] 2026.04.06

경남도당 선거관리위원회는 경선 대행기관으로부터 결과지를 봉인 상태로 인수한 뒤, 개표와 가감산 과정을 거쳐 최종 결과를 확정했다.

양산시장 예비경선에서는 김일권, 박대조, 조문관, 최선호 후보가 본선 진출자로 결정됐다. 2인 경선 지역으로 김해시장 후보에는 정영두, 남해군수 후보에는 류경완, 함양군수 후보에는 서필상 후보가 각각 확정됐다.

다자 경선 지역에서는 창원시장 후보 송순호, 진주시장 후보 갈상돈이 선정됐으며, 과반 득표자가 없는 사천시와 밀양시는 각각 정국정·최상화, 이주옥·정무권 후보가 결선에 올랐다.

허성무 도당위원장은 "경선은 경쟁이었지만 목표는 하나"라며 "이제는 경쟁을 넘어 하나의 팀으로 나아가야 한다"고 강조했다. 그는 "더불어민주당은 후보와 당원, 지지자가 원팀으로 뭉칠 때 승리할 수 있다"며 "경남도당은 원팀의 힘으로 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 지방선거는 무너진 민생을 회복하고 국가균형발전을 실현해야 하는 중요한 전환점"이라며 "경남이 승리의 물꼬를 트는 중심 역할을 할 것"이라고 말했다.

하귀남 도당선거관리위원장은 "이번 경선은 당헌·당규에 따라 공정하고 엄격하게 진행됐다"며 "모든 절차는 정해진 기준과 원칙에 따라 투명하게 운영됐다"고 설명했다. 그는 "당원과 도민의 선택이 민주당의 미래를 결정짓는 기준이 됐다"고 덧붙였다.

경남도당은 11~12일 사천·밀양 결선 경선을 치른 뒤, 다음 주말 양산시장 결선을 통해 전체 후보 구성을 마무리하고 본격적인 지방선거 체제로 전환할 계획이다.

도당 관계자는 "경선을 마친 모든 후보들이 원팀으로 결집해 본선 승리에 총력을 다할 것"이라고 말했다.

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