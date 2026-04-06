봉사단체 가장 AI·코인 투자사기…피해 1000여명·500억 원 이상

인천경찰청 로고 [사진=뉴스핌 DB]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천에서 봉사단체를 가장한 일당으로부터 투자사기를 당했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

6일 인천경찰청 반부패경제범죄수사대 등에 따르면 30대 남성 A씨 등은 최근 사기 등 혐의로 모 단체를 경찰에 고소했다.

이들은 고소장에서 봉사활동 단체를 가장한 일당으로부터 이른바 '폰지 사기'(다단계 금융사기)를 당해 퇴직금이나 예·적금 등 금전 피해를 봤다고 주장했다.

피소된 봉사단체는 산불 피해지역 구호 물품 지원과 취약계층 후원 등의 활동으로 언론에 여러 차례 보도됐고 국회에서 사회봉사 분야의 상을 받기도 한 것으로 알려졌다.

사기 일당은 봉사활동 단체를 가장해 환심을 산 뒤 '인공지능(AI) 산업과 코인 프로젝트에 투자하면 고수익을 올릴 수 있다며 피해자들을 유인하고 초기에는 일부 수익 배당을 주며 다단계 방식으로 회원들을 늘려나간 것으로 파악됐다.

피해자들은 애플리케이션(앱)을 설치해 이용했으며 투자 유치 초기에는 투자금 입출금이 자유로웠으나 코인 상장 예정일 갑작스럽게 '정상 출금이 어렵다'는 공지가 올라오고 이후 실제 출금도 막혔다고 했다.

봉사단체를 가장한 투자사기 피해자는 1000명이 넘고 피해액은 500억원 이상인 것으로 추정되고 있다.

경찰은 추후 고소장이 접수되는 상황을 보고 집중 수사 관서 지정을 검토한다는 방침이다.

hjk01@newspim.com