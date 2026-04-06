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26조 추경 쟁점…민주 "전방위 구조 전환" vs 국민의힘 "피해계층 집중 지원"

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민주, 사각지대 지원 등 '5대 지원사항' 중심 증액
국민의힘, 유류세 인하 포함 '7대 생존 지원' 제시

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 여야가 2026년도 추가경정예산(추경)안 심사를 두고 충돌하고 있다.

더불어민주당은 고유가 위기는 국가 경제 전체에 대한 악영향을 미치기 때문에 경제와 산업 전체적인 종합 대응이 필요하다는 입장이다. 반면 국민의힘은 선거를 겨냥한 현금성 추경이라며 '직접적인' 피해를 입은 계층과 산업에 대한 집중 지원이 필요하다는 입장이다.

6일 정치권에 따르면 여야는 오는 10일 처리를 목표로 26조2000억원 규모의 추경안을 심사 중이다. 다만 사업 구성과 정책 방향을 둘러싼 여야 간 입장 차가 있다.

◆ 민주당 "고유가 충격 대응 필수"...사각지대 지원·에너지 전환 포함

민주당은 이번 추경을 고유가로 촉발된 경제 전반의 충격을 완화하기 위한 불가피한 재정 조치로 보고 있다. 유가 상승이 물가 상승과 실질소득 감소로 이어지는 만큼 특정 업종 지원에 그치지 않고 가계와 산업 전반을 포괄하는 대응이 필요하다는 논리다.

민주당은 특히 고유가가 국가경제 전체에 미치는 영향을 고려해야 한다며, 이번 추경을 단순한 유류비 지원이 아닌 종합 경제 대응 예산으로 규정하고 있다.

추경안에는 고유가 피해 지원 확대와 함께 구조 전환 성격의 사업이 포함됐다. 우선 전세버스 등 기존 대책에서 제외된 분야와 농어민 등 유류비 부담이 큰 산업을 지원해 사각지대를 보완하는 내용이 담겼다.

에너지 분야에서는 태양광 보급 확대와 전기차 지원 등 재생에너지 관련 사업이 반영됐다. 이는 중동발 위기를 계기로 석유 의존도를 낮추고 에너지 안보를 강화하기 위한 조치라는 설명이다.

또 K-패스 환급 확대와 정액형 요금 인하를 통한 대중교통 지원, 소상공인 지원 확대, 문화·체육 분야 지원 재구조화도 포함됐다.

이와 함께 경로당 급식비 지원, 생활 수선 지원, 장애 영유아 지원 등 취약계층 지원도 반영됐다. 민주당은 국회 심사 과정에서 ▲사각지대 지원 ▲에너지 전환 ▲교통비 완화 ▲소상공인·문화 지원 ▲취약계층 지원 등 5대 축 중심으로 증액을 추진하겠다는 방침이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표와 한정애 정책위의장, 박홍근 기획예산처 장관, 임기근 차관 등이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.26 mironj19@newspim.com

◆ 국민의힘 "현금성 지원은 선거용"...유류세 인하·보조금 중심 지원책 제시

국민의힘은 민주당이 추진하는 추경을 '선거용 돈풀기'로 규정하며 강하게 비판하고 있다. 고유가 대응이라는 명분과 달리 실제 내용은 현금성 지원 중심으로 구성돼 정책 목적이 왜곡됐다는 주장이다.

특히 약 4조8000억원 규모의 현금 지급을 핵심 문제로 지목하며, 화물차·택시·택배 등 직접적인 유류비 부담 계층 지원은 부족한 반면 소득과 지역 기준으로 광범위하게 지급하는 방식은 고유가 대응과 거리가 있다고 보고 있다.

또 재생에너지, 연구개발, 문화·창업 지원 등 다양한 사업이 포함된 점을 들어 추경 목적과 맞지 않는 '끼워넣기 예산'이라고 비판했다.

국민의힘은 현행 추경 구조를 전면 수정하고 직접 피해계층 중심으로 재편해야 한다는 입장이다.

대안으로 '국민 생존 추경 7대 지원'을 제시했다. 유류세 인하 폭 확대를 비롯해 화물차·택시·택배 종사자와 생계형 차량 운전자에 대한 유류보조금 지급이 핵심이다.

또 자영업자 배달·포장용기 비용 지원, K-패스 요금 인하, 청년 월세 지원 확대, 청년 주택대출 이차보전 등 생활비 부담을 직접 낮추는 정책을 중심으로 구성했다.

국민의힘은 이 같은 방식이 고유가로 인한 직접 피해를 줄이는 데 효과적이며, 현재 추경보다 정책 목적에 부합한다고 보고 있다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 3일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 추경 관련 비판을 하고 있다. 2026.04.03 jk31@newspim.com

◆ 민주당 "고유가 영향 축소 해석"…현금지원 필요성 반박

민주당은 '선거용 추경'이라는 국민의힘 주장에 대해 고유가 영향에 대한 인식이 부족한 주장이라고 반박하고 있다.

고유가가 단순히 특정 업종의 비용 증가에 그치지 않고 물가 상승을 통해 국민 전체의 실질소득을 낮추는 만큼, 현금성 지원 역시 가계 충격 완화를 위한 정책이라는 설명이다.

또 이번 추경에는 유가연동 보조와 물가 안정 사업이 함께 포함돼 있어 물가 자극 우려도 제한적이라는 입장을 유지하고 있다. 민주당은 국회 심사 과정에서 필요한 보완은 수용하되, 정치공세성 비판에 대해서는 적극 대응하겠다는 방침이다.

oneway@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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