부산시, 수영강변·내성지하차도 전면 개통…긴급 복구 작업 완료

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 수영강변지하차도 및 내성지하차도 진출입로 도로 침하 발생과 관련해 6일 오전 6시 30분 전면 개통을 완료했다고 밝혔다.
앞서 시는 사고 발생 직후 상황판단회의를 개최하고, 관계부서 및 유관기관과 협력해 컨트롤 타워를 가동했으며, 경찰과 협조한 차량 통제와 건설본부 중심의 긴급 굴착·복구 작업을 실시했다.
수영강변지하차도는 5일 오후 5시 교통을 통제하고, 오후 8시 지반탐사(GPR)를 실시한 후 아스콘 포장 등 복구 작업을 마무리했다. 지반탐사 간이 분석 결과, 공동 등 추가 위험요소는 발견되지 않아 오후 10시 50분 정상개통했다.
내성지하차도는 지난 5일 오후 5시 전면 교통통제하고 오후 7시 침하 주변 확인 굴착을 실시한 결과, 토사 되메우기 이후 잔류침하로 인한 지반약화로 확인됐다. 밤샘작업을 통해 6일 오전 6시 부분개통·6시 30분 전면개통해 모든 조치를 마무리했다.
박형준 시장은 "2주간 지반탐사(GPR)모니터링 후 도로를 재포장할 예정"이라며 "향후 침하 공사구간 모니터링을 강화하여 유사 사고가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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