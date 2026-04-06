민형배 "서부권 재생에너지로 대도약...일자리 넘치는 특별시 만들 것"

"비방 없는 품격 경쟁, 대통령 지원 시민 삶의 변화로"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구 을)은 6일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "서부권 대도약 시대를 열겠다"고 밝혔다.

결선 진출 이후 처음 열린 이번 회견에서 민 후보는 풍부한 재생에너지 자원을 산업 경쟁력으로 전환해 지역 일자리 창출의 기반으로 삼겠다는 구상을 제시했다.

민 후보는 "서부권은 풍부한 햇빛과 바람, 그리고 시민 여러분의 위대한 역량을 바탕으로 특별시 경제 발전의 중심지가 될 것"이라며 "태양광과 풍력은 단순한 발전 산업이 아니라 제조·설치·운영·정비가 결합된 고부가가치 산업으로

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 6일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 결선 각오 등 전남광주특별시 그랜드 비전 관련 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.06 ej7648@newspim.com

제조와 항만물류, 유지보수까지 이어져 안정적 일자리를 창출할 것"이라고 설명했다.

그는 서부권을 "대한민국 성장의 주역이자 재생에너지 산업 수도로 키우겠다"며 "비방과 흠집내기가 아닌 비전과 실력으로 경쟁하겠다"며 "호남 정치의 품격을 지키는 선거를 만들겠다"고 말했다.

민 후보는 최근 중동 정세 악화로 인한 유가·원자재 가격 급등이 지역 경제에 직접적인 충격을 주고 있다며 "기름값 걱정, 장사 어려움, 빚 부담, 일자리 불안 등으로 고통받는 시민들을 보며 정치인으로서 송구하다"며 "시민의 삶이 흔들리지 않도록 지금 필요한 대책부터 빈틈없이 챙기겠다"고 약속했다.

그는 이번 결선을 "전남·광주 통합특별시의 역사 인식과 미래 비전을 가르는 중대한 갈림길"로 규정하며 "통합은 경제적으로 수탈당하고 정치적으로 소외된 과거를 바로잡는 일이며, 이재명 대통령이 그 길을 열고 있다"고 역설했다.

민 후보는 통합의 5대 원칙으로 성장·균형·기본소득·녹색도시·시민주권을 제시했다.

그는 "전남·광주를 남부권 신산업 수도로 키워 기업이 찾아오는 '100원 전기' 시대를 만들고 지역별 불이익 없이 예산과 제도를 법령으로 보장하겠다"며 "기본소득, 녹색도시, 시민주권을 통해 통합의 성과가 시민의 삶으로 돌아가게 하겠다"고 밝혔다.

아울러 전남·광주가 에너지·식량·영토 등 '3대 주권'을 책임지는 중심으로 도약해야 한다고 주장했다.

그는 "서울에 흔들리지 않는 힘, 시민이 자신의 삶을 바꿀 힘, 지역이 스스로 미래를 만들어 갈 힘을 만들겠다"며 "이재명 정부와 협력해 국가 지원을 지역 성장과 시민 삶의 변화로 연결하겠다"고 말했다.

민 후보는 "결선까지 흔들림 없이 가장 낮은 자세로 뛰겠다"며 "더 큰 통합, 더 강한 전남·광주를 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.

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