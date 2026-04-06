프리즘, '체크인 갈라' 호텔 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)을 운영하는 RXC가 6일부터 17일까지 제6회 '체크인 갈라(check-IN GALA)' 프로모션을 진행한다.

체크인 갈라는 프리즘이 선정한 프리미엄 호텔을 모아 선보이는 행사로, 이번 프로모션에는 전국 주요 호텔이 참여해 숙박 상품을 할인된 가격에 제공한다. 최대 할인율은 78% 수준이며, 일부 상품은 한정 수량으로 운영된다.

참여 호텔로는 서울신라호텔, 파라다이스 호텔 부산, 제주신라호텔 등이 포함됐다. 각 호텔은 객실과 함께 식음(F&B), 스파, 체류 시간 확대 등 조건을 결합한 패키지 상품을 구성했다.

이번 프로모션은 지역별 특성을 반영한 패키지 구성이 특징이다. 서울 지역은 도심형 휴식 중심 상품, 부산은 해운대 인근 해양 관광과 연계된 상품, 제주는 장기 체류형 패키지를 중심으로 운영된다. 이 외에도 강원 및 울릉 지역 리조트 상품이 포함됐다.

프리즘은 행사 기간 동안 라이브 방송을 통해 상품을 소개하고 구매를 유도할 계획이다. 방송 중 일부 상품에 대해 추가 혜택이나 업그레이드 조건이 제공된다.

이벤트도 함께 진행된다. 숙박권 응모 및 댓글 참여를 통해 적립금 100만 원을 제공하는 이벤트가 운영되며, 일부 숙박권 랜덤 증정, 특가 상품, 페이백 등의 혜택이 포함됐다.

프리즘은 이전 유사 프로모션에서 대규모 거래액을 기록한 바 있으며, 라이브 커머스를 중심으로 여행 상품 판매를 확대하고 있다. RXC는 향후에도 콘텐츠 기반의 호텔 및 여행 상품 판매를 지속 확대할 계획이라고 밝혔다.

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