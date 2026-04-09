'경북도지사 3선 도전' 이철우 '경북 첫걸음 연금' 신설 공약

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북도지사 예비후보가 9일 아동·청소년 대상 '경북 첫걸음 연금' 공약을 발표했다.
- 0세부터 18세까지 매월 도와 시군이 각 1만 원씩 19년간 적립해 자산 형성한다.
- 19세에 760만 원 지급으로 청년 자립과 노후 준비를 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
추가 납입없이 만 60세까지 운용하면 약 5600만 원 노후 자산
" '생애 첫걸음·노후 첫걸음' 함께 지키는 미래 안전망 구축"
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 경북도지사 예비후보가 아동과 청소년이 어릴 때부터 공적 지원으로 자산을 쌓아 청년기 자립과 노후 준비까지 연결할 수 있도록 하는 '만원의 희망, 경북 첫걸음 연금' 공약을 내놓았다.
이 예비후보가 약속한 '경북 첫걸음 연금'은 도내 아동·청소년을 대상으로 만 0세부터 만 18세까지 19년 동안 매월 경북도와 시·군이 각각 1만 원씩 공적으로 적립해 주는 장기 자산형성 프로그램이다.
경북도가 아이들의 이름으로 미래 자산의 첫걸음을 만들어 주고, 이를 장기 복리 구조로 운용해 청년기와 노년기까지 이어지는 생애주기형 자산 안전망으로 발전시키겠다는 구상이다.
이 예비후보는 "저출생과 고령화, 불안정한 노동시장, 자산 양극화가 겹치면서 청년들의 자산 형성 시기는 늦어지고 노후 불안은 더 커지고 있다"며 "부모의 경제력에 따라 출발선이 달라지고, 그 격차가 평생 이어지는 구조를 바꾸기 위해 제가 먼저 경북에서 새로운 제도를 시작하겠다"고 강조했다.
이 제도가 시행되면 1인당 적립 원금은 만 19세 시점에 456만 원이 된다. 여기에 연 5% 수준의 복리 수익률을 가정해 운용할 경우 만 19세 시점의 자산은 약 760만 원으로 늘어난다.
경북의 아이들이 성인이 되는 시점에 약 760만 원을 깜짝 지급받아 기초 자산을 가지고 사회에 첫걸음을 내딛을 수 있게 되는 셈이다.
이 예비후보 캠프에 따르면 현재 경북도 내 0세부터 18세까지 인구는 약 32만 명이다.
'경북 첫걸음 연금' 추진에 필요한 경북도의 재원은 연간 약 380억 원 수준으로 예상된다. 22개 시·군도 아이들마다 1만 원씩을 부담한다.
저출산에 따른 아동 인구 감소 추세까지 감안하면, 중장기적으로 재정 부담은 점차 완화될 가능성이 있다는 분석이다.
이 예비후보는 " '경북 첫걸음 연금'은 보편성을 원칙으로 설계된다"며 "보호자가 따로 신청하지 않아도 기본 지원이 이루어지도록 해 정보 취약계층이나 저소득층이 제도 밖으로 밀려나는 일을 최소화하고, 누구나 공정하게 출발할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
이철우 후보는 "매달 1만 원은 작아 보일 수 있지만, 어릴 때 시작한 자산은 시간과 복리의 힘을 만나 전혀 다른 미래를 만든다"며 "성인이 되는 19세에 사회를 향한 출발 자금을 선사해 그 첫걸음을 지역이 함께 책임지고, 원한다면 60세까지 운용해서 노후의 든든한 기반이 되도록 하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com