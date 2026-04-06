금호타이어, 기아 타이거즈와 동행 이어간다…2028년까지 파트너십 연장

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 프로야구 구단 기아 타이거즈와의 파트너십을 연장하며 스포츠 마케팅을 강화한다.

금호타이어 G.마케팅담당 윤민석 상무(오른쪽)와 KIA 타이거즈 심재학 단장이 후원 조인식을 실시하며 사진 촬영을 하고 있다. [사진=금호타이어]

금호타이어는 지난 3일 광주-기아 챔피언스 필드에서 기아 타이거즈와 공식 파트너십 연장 조인식을 열고, 2028시즌까지 3년간 협력을 이어간다고 6일 밝혔다.

이번 협약에 따라 기아 타이거즈 선수들은 2026시즌 전 경기에서 상의 우측 흉장에 금호타이어 로고가 부착된 유니폼을 착용하고 출전한다. 금호타이어는 홈·원정 144경기를 비롯해 구단 공식 채널과 입장권, 팬북 등 다양한 매체를 통해 브랜드 노출 효과를 극대화할 계획이다.

기아 타이거즈는 KBO 리그를 대표하는 명문 구단으로, 탄탄한 전력과 두터운 팬층을 기반으로 높은 흥행력을 갖춘 팀으로 평가된다. 금호타이어는 이러한 구단의 브랜드 파워를 활용해 국내 시장에서 프리미엄 이미지를 강화해왔다.

양사는 2022년 파트너십을 체결한 이후 협업을 이어왔으며, 이번 연장을 통해 스포츠 마케팅 시너지를 한층 확대할 방침이다.

금호타이어 관계자는 "기아 타이거즈와의 협력을 지속하게 돼 의미가 크다"며 "다양한 스포츠 마케팅 활동을 통해 팬들과의 접점을 넓히고 브랜드 가치를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com