강혜규 보건사회연구원 선임연구위원, 2대 중앙사회서비스원장 임명

복지부 "통합돌봄 이해 갖춘 전문가"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 강혜규 보건사회연구원(보사연) 선임연구위원이 2대 중앙사회서비스원장으로 임명됐다.

보건복지부는 6일 강 보사연 선임연구위원을 2대 중앙사회서비스원장으로 임명했다고 밝혔다.

강 신임 원장은 오랫동안 복지분야 정책 자문과 연구를 수행하면서 사회서비스 제도 개선과 지역사회 복지행정 체계 마련에 기여했다. 의료·요양·돌봄 통합지원 실태조사와 기본계획 수립 방안과 시·도 사회서비스원 운영 개선 등을 주로 연구했다.

강혜규 전 보건사회연구원 부원장 [자료=네이버] 2026.04.03 sdk1991@newspim.com

복지부는 "연구와 현장을 오가며 쌓아온 경험을 바탕으로 지역사회 통합돌봄 지원, 사회서비스 품질 향상 및 기반 확충 등 사회서비스 발전을 견인하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

2대 원장 임명은 '사회서비스원법 제14조'에 따라 공개모집 후 중앙사회서비스원 임원추천위원회의 서류․면접 심사를 거쳐 복지부 장관이 임명하는 절차로 진행됐다. 강 신임 원장은 2029년 4월 5일까지 3년 동안 중앙사회서비스원의 업무를 총괄한다.

복지부는 "사회서비스 전달체계와 통합돌봄 정책에 깊은 이해를 갖춘 전문가"라며 "중앙사회서비스원이 지역사회 중심 돌봄과 사회서비스 혁신을 선도하는 기관으로 자리매김하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 설명했다.

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