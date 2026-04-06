중앙대, 산업보안 계약학과 협약 체결…두산·LG계열·LIG와 실무인재 양성

산업보안학과 중심 산학협력 확대…기업 맞춤형 교육과정 운영

장학금 지원에 채용 연계까지…첨단산업 계약학과도 확대 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 중앙대학교는 두산 디지털이노베이션BU, LG CNS, LG유플러스, LIG디펜스앤에어로스페이스와 산업보안학과 계약학과(계약정원) 설치·운영을 위한 협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

중앙대는 지난 2일 서울캠퍼스 비전홀에서 4개 산업체와 협약을 맺고 산업 수요에 기반한 실무형 인재 양성 체계 구축에 나섰다. 이번 협약은 중앙대 산업보안학과를 중심으로 주요 보안 관련 기업들과 협력해 미래산업을 이끌 핵심 인재를 체계적으로 육성하고 산학협력 성과를 확산하기 위해 추진됐다.

왼쪽부터 전은숙 담당 유플러스, LG 홍관희 전무, 박세현 총장, 두산디지털이노베이션 이정환 BU, LIG D&A 전무 전인석 본부장. [사진=중앙대]

중앙대는 이번 협약을 통해 산업 현장에서 요구되는 직무 역량과 기술 수요를 교육과정에 반영하고 학생들에게 더욱 실질적이고 미래지향적인 교육 기회를 제공할 계획이다. 참여 기업들은 현장 경험과 전문성을 바탕으로 교육과정 설계와 운영에 협력하고 산업보안학과는 교육·연구 역량을 토대로 체계적인 학습 환경을 제공하게 된다.

계약학과는 산업체가 필요로 하는 전문인력을 양성하기 위해 대학과 기업이 계약을 맺고 학생 선발과 교육과정 설계, 현장 중심 교육을 함께 추진하는 제도다. 이 가운데 계약정원은 별도 학과를 새로 만들지 않고 기존 학사 운영 체계 안에서 산업체 맞춤형 교육과정을 유연하게 운영할 수 있는 방식이다.

중앙대는 이번 협약으로 학생과 기업, 대학 모두가 실질적인 효과를 얻을 것으로 기대했다. 학생들은 산업 현장 수요를 반영한 교육과정을 통해 실무 역량과 진로 경쟁력을 높일 수 있고 기업 장학금 지원과 함께 일정 조건을 충족하면 산업체 채용도 보장받게 된다. 기업은 보안 역량을 갖춘 인재를 안정적으로 확보할 수 있고 대학은 산학협력을 교육혁신과 연결하는 모델을 구축하게 된다는 설명이다.

아울러 중앙대는 계약학과 소속 여부와 관계없이 산업보안학과 전체 학생들이 산업사회 맞춤형 교육과정을 이수할 수 있도록 운영할 방침이다. 이를 통해 산업 수요를 신속하게 반영한 교육과정을 학과 전반으로 확산하겠다는 구상이다.

민진영 중앙대 산업보안학과장은 "산업 현장의 수요를 적극 반영한 교육혁신을 통해 학생들에게 더 나은 성장 기회를 제공하고 기업과 사회가 필요로 하는 핵심 보안 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다. 박세현 중앙대 총장도 "대학과 산업체가 함께 미래를 준비하는 새로운 산학협력 교육모델이라는 점에서 의미가 크다"며 "계약학과 운영과 확대를 통해 미래사회가 요구하는 실무형 인재를 양성하겠다"고 밝혔다.

중앙대는 이번 산업보안 분야 협약을 시작으로 모빌리티, 에너지, 바이오, 로봇, 반도체 등 첨단산업 분야로 계약학과를 지속 확대할 계획이다.

jane94@newspim.com