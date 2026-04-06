82메이저, 아시아·유럽 찍고 28일 컴백…미니 5집 티저 공개

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 82메이저가 오는 28일 신보를 발표한다.

6일 소속사 그레이트엠엔터테인먼트에 따르면 그룹 82메이저는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 다섯 번째 미니앨범을 발매한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저의 새 앨범 티저 이미지. [사진=그레이트엠엔터테인먼트] 2026.04.06 alice09@newspim.com

이번 컴백은 지난해 10월 발표한 미니 4집 '트로피(Trophy)' 이후 약 6개월 만이다.

앞서 82메이저는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 새 앨범 발매일을 확정 지으며 '왓츠 더 퓨즈(What's the fuss)'라는 이름의 티저 영상을 선공개한 바 있다.

해당 영상에는 탁 트인 바다와 어두운 실내를 배경으로 멤버들의 상반된 분위기를 담았다. 흰 의상을 입고 해변에 선 모습부터 강렬한 검은 정장 차림까지 다채로운 비주얼이 이목을 집중시켰다.

특히 82메이저는 멤버 전원이 곡 작업에 참여하는 '자체 제작돌'인 만큼 이번 앨범 역시 82메이저만의 색깔이 짙게 담길 예정이다.

전작으로 커리어 하이를 기록하며 단계별 성장을 보여준 82메이저가 또 어떤 음악과 퍼포먼스를 선보일지 귀추가 주목된다.

최근 82메이저는 국내외를 오가며 활발한 활동을 펼쳤다. 서울에서 열린 다섯 번째 단독 콘서트 '비범 : 비(BE) 범' 티켓을 전석 매진시킨 데 이어 일본 공연도 성공적으로 마무리했다. 지난달에는 프랑스, 독일, 네덜란드, 영국, 폴란드를 순회하는 유럽 투어를 성황리에 마쳤다.

82메이저는 오는 28일 미니 5집 발매에 앞서 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 이어간다.

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